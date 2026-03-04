Retrogradni Merkur uništava Dan žena: Ova četiri znaka čekaju suze, svađe i povratak bivših

Međunarodni dan žena ove godine dolazi u trenutku kada astrološka klima nije nimalo mirna. Nebom će vladati prvi ovogodišnji retrogradni Merkur, period koji je u popularnoj kulturi postao sinonim za komunikacijski kaos, tehnološke kvarove i povratak duhova prošlosti.

Budući da se ovaj tranzit odvija u vodenom i sanjivom znaku Riba, njegov utjecaj na naše emocije i odnose bit će posebno naglašen, pretvarajući romantične planove u potencijalno polje nesporazuma i preosjetljivosti.

Od 26. veljače do 20. ožujka, planet komunikacije prividno će se kretati unatrag, donoseći period introspekcije, ali i konfuzije. S Danom žena koji pada točno usred ovog ciklusa, mnoge će se dame suočiti s izazovima u ljubavnom životu. Astrolozi upozoravaju da će neki horoskopski znakovi osjetiti ove turbulencije znatno intenzivnije od drugih.

Četiri znaka na udaru ljubavnih turbulencija

Iako će svi osjetiti utjecaj ovog tranzita, astrolozi ističu da će četiri znaka biti na izravnom udaru ljubavnih problema. Njihova vladajuća planeta, astrološka kuća partnerstva ili temeljna priroda bit će snažno aktivirani, čineći ih ranjivijima na kaos koji Merkur donosi.

Ribe: Povratak bivših i nerealna očekivanja

Za ribe je ovo dvostruko intenzivan period jer se retrogradni Merkur događa upravo u njihovom znaku, u prvoj kući identiteta i osobnosti.

Osjećat će se neshvaćeno, kao da govore stranim jezikom koji njihov partner ne razumije. Velika je vjerojatnost da će se baš u ovom periodu javiti bivši partneri, unoseći dodatnu zbrku u njihova već ionako osjetljiva srca.

Njihova prirodna sklonost idealizaciji bit će pojačana, što može dovesti do velikog razočaranja ako pokloni i geste za Dan žena ne ispune njihova, često neizrečena, bajkovita očekivanja.

Foto: ChatGPT

Djevica: Izravan udarac na partnerske odnose

Kako je Merkur vladar djevica, svaki njegov retrogradni hod za njih je osoban, no ovaj je posebno bolan. Odvija se u njihovoj sedmoj kući partnerstva i braka, što predstavlja direktan astrološki udarac na stabilnost veza.

Djevice mogu očekivati ozbiljne nesporazume, pogrešno protumačene poruke i osjećaj da partner namjerno ignorira njihove potrebe.

Stare svađe, za koje su mislile da su davno zakopane, mogle bi ponovno isplivati na površinu, a osjećaj da moraju sve držati pod kontrolom sada će im samo stvarati dodatni stres.

Blizanci: Stres s posla prijeti ljubavnom skladu

Poput djevica, i blizanci su pod vladavinom Merkura, stoga kaos u komunikaciji osjećaju na vlastitoj koži. Međutim, kod njih će se ovaj tranzit odvijati u desetoj kući karijere, donoseći frustracije i zastoje na profesionalnom planu.

Problem je u tome što će Blizanci vrlo lako prenijeti taj stres u privatni život. Skloni brzopletim izjavama i nervoznim reakcijama, mogli bi povrijediti partnera upravo u vrijeme kada bi trebali slaviti ljubav, stvarajući nepotrebnu dramu zbog problema koji nemaju veze s njihovim odnosom.

Foto: ChatGPT

Strijelac: Nervoza i sukobi unutar četiri zida

Za vatrene strijelce, ovaj vodeni tranzit donosi napetost koja se seli u njihovu najintimniju sferu, četvrtu kuću doma i obitelji. Mogući su sukobi s partnerom oko kućnih obaveza, obiteljskih planova ili jednostavno osjećaja da nemaju svoj mir.

Njihova emocionalna sigurnost bit će poljuljana, a komunikacija s voljenom osobom bit će prožeta nervozom i nestrpljenjem. Osjećat će se kao da su zarobljeni između vanjskih obaveza i potrebe da stvore sigurno utočište, što će rezultirati unutarnjim nemirom.