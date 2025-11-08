Hajdaš Dončić prozvao Plenkovića: 'Daj ostavku ako nisi sposoban ovo napraviti'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u subotu je, nakon splitskog prosvjeda, pozvao premijera Andreja Plenkovića da vrati ustavnopravni poredak u Republiku Hrvatsku ili, ako nije to sposoban, neka podnese ostavku te da prestane koketirati s ekstremnom desnicom.

"Nema više prostora za kukavičluk i popuštanje radikalnoj desnici. Pozivam Andreja Plenkovića da vrati ustavnopravni poredak u Republiku Hrvatsku ili, ako nije to sposoban, neka podnese ostavku", poručio je Hajdaš Dončić s konferencije za novinare nakon prosvjednog skupa Torcide u Splitu.

Moje je pitanje, ističe, što je sljedeće, je li to da politički neistomišljenici ili osobe koje imaju drugačije frizure, ljude koji šeću ulicom napadnu, gađaju kamenjem i da se dogodi neka vrsta nasilja. Nažalost, ova struktura hrvatskog socijalnog društva je pod vladavinom Andreja Plenkovića ozbiljno ugrožena i narušena, ocijenio je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Hrvatska je za mene dom za sve, kuća za sve, kuća za različitosti, kuća za razne identitete jer naciju čine razni identiteti jedan identitet ne može biti dominantan, i ne može i ne smije nametati svoja pravila, koja su iznad zakona. Zakon u RH mora biti jednak za sve svugdje i ne može se različito primjenjivati za određene kategorije ili identitete u hrvatskom društvu", poručio je čelnik SDP-a.

'Plenković koketira s ekstremnom desnicom'

Naglasio je da Andrej Plenković zadnjih godina koketira, šuruje s ekstremnom desnicom, Gordan Jandroković organizira sporni skup o Jasenovcu u Saboru, a sve pod budnim okom Davora Božinovića. To su institucije hrvatske države i odgovorne su za red i za ustavni poredak, dodao je. "To je Hrvatska kakvu ja želim – Hrvatsku koja voli različitosti, u kojoj se svaki građanin ugodno osjeća jer je to naša kuća u kojoj nema straha i strah ne prolazi", ustvrdio je.

Napomenuo je da postoji i alternativa u Hrvatskoj i ljudi koji sanjaju normalno društvo i žele živjeti u društvu gdje svi poštuju zakon i Ustav. Još je jednom pozvao premijera i predsjednika Sabora koji su, kaže, najodgovornije osobe za provođenje ustavnopravnog poretka u Hrvatskoj da to osiguraju, a na istu temu je pozvao i predsjednika Republike. "Kada se društvo nađe na ovakvom rascjepu, šutnja nije odgovor, a još manje ako se želi svidjeti ekstremnoj desnici", istaknuo je Hajdaš Dončić.

Poziv predsjednika Sabora ljevici da smanji agresivni govor i tvrdnje da su svi ustaše, popratio je riječima da bi se 'Plenković i Jandroković prvo trebali pogledati u ogledalo i kada se dobro pogledaju, vidjet će uzrok problema'. Ne znam kada ste čuli mene, kao predsjednika SDP-a, da spominjem 1945. godinu, kazao je, naglasivši da želi razgovarati i natjecati se idejama o zdravstvu, školstvu, inflaciji, ekonomiji. No, na neke stvari, poput ovoga što se danas događa u Hrvatskoj ukazujemo, navodi.

Jandroković, da je htio, mogao je sam smanjiti tenzije tako da nije dopustio organiziranje skupa o takozvanom trostrukom logoru Jasenovac u Hrvatskom saboru, poručio je.

'Nedopustivo je da mladići s fantomkama marširaju po gradu'

Hajdaš Dončić je istaknuo da mu nije normalno ništa što se događa ovih dana u Splitu i Zagrebu. "Nedopustivo je da stotinjak mladića s fantomkama i kapuljačama maršira po gradu, bilo kojem jer se ljudi ne osjećaju ugodno. I zato kažem da se ustavnopravni poredak treba vratiti u Republiku Hrvatsku i država mora normalno funkcionirati", naglasio je.

Nije mu normalno, napominje, i da se policija mora posebno angažirati za kulturne događaje jer ljudi imaju pravo iskazivati se u kulturi, i u sportu i društvenim djelatnostima. Mi smo uvijek bili otvorena zemlja i nadam se da ćemo to i ostati.

Također, navodi, nije dovoljna poruka što policija sada osigurava sve srpske manifestacije nego, ističe, "poruka i osuda moraju doći od premijera i predsjednika Sabora koji moraju prestati koketirati s ekstremnom desnicom, dosta je toga, prestani to raditi”.

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida pjevala tijekom prosvjeda u Splitu