Pupovac šokirao izjavom: 'Zašto se nakon 35 godina opet ratuje protiv srpske manjine?'

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac izjavio je da su svi događaji i institucije srpske zajednice u Hrvatskoj trenutačno pod policijskom zaštitom te ocijenio da su incidenti u Zagrebu i Splitu napad na ustavni poredak i kulturnu autonomiju srpske zajednice u Hrvatskoj.

"Trenutačno su svi događaji i institucije srpske zajednice u Hrvatskoj pod policijskom zaštitom", rekao je Pupovac u subotu za Hrvatski radio, komentirajući sinoćnji incident ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gdje su se uoči otvorenja izložbe posvećene Dejanu Medakoviću okupili maskirani muškarci u crnom.

"Mi smo navikli raditi i pod takvom vrstom pritiska u različitim situacijama i različitim razdobljima, ali ako ljudi dođu sa kapuljačama maskiranih lica, to nije mirno okupljanje. To je prijetnja", istaknuo je.

'Ti su ljudi došli radi zastrašivanja'

Također je odbacio tvrdnje koje su se mogle čuti u javnosti kako je izložba o Dejanu Medakoviću provokacija jer je bio član radne skupine Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) za izradu Memoranduma. "Taj memorandum nikada nam nije bio prihvatljiv, ni tada ni danas. Bili bismo sretni da ga nikada nije bilo. Ali nije prihvatljivo ni to što ga danas neki koriste kao riječ kojom će etiketirati Srbe", rekao je.

"Ti su ljudi došli radi zastrašivanja, ali izložba se ipak održala i bila je vrlo posjećena", dodao je referirajući se nasinoćnji događaj.

Na pitanje o prosvjedu u Splitu, najavi kontraprosvjeda i moguća otkazivanja gostovanja, primjerice u Ogulinu Večeri folklora u sklopu Dana srpske kulture, odgovorio je da se eskalacija se već dogodila.

"Hoće li ići dalje, ovisit će o onome što će se danas dogoditi u Splitu", rekao je Pupovac te dodao da će daljnje zaoštravanje ovisiti "o tome kako će reagirati institucije države i ključni ljudi hrvatske politike" te hoće li prepoznati da se ne radi samo o pitanju Srba, nego i o zaštiti Ustava i zakona.

"Dosadašnje reakcije vlasti nisu poticale eskalaciju, nego su je pokušavale smanjiti, ali pitanje je koliko će to trajati", istaknuo je.

Bulj bi Hrvatsku pod kapuljačama i crnim maskama

Osvrnuo se i na poruke 'mostovca' Mire Bulja da bi navijači "trebali prosvjedovati ispred HDZ-a, na Trgu žrtava fašizma, ispred Vlade ili Ministarstva kulture jer oni financiraju sve ono što vrijeđa Hrvatsku i hrvatski narod".

"Ako je urlanje ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’ u Saboru zaštita dostojanstva Republike Hrvatske, onda Bulj ne zna što su dostojanstvo ni kulturne vrijednosti", odgovorio je Pupovac. Dodao je i kako bi Bulj i njemu slični zabranjivali festivale i stvarali Hrvatsku pod kapuljačama i crnim maskama.

Govoreći o prosvjedu u Splitu i ulozi navijačkih skupina, Pupovac je upozorio da se "zloupotrebljava djecu od 14-15 godina i stvara im iluzija da su novi branitelji Hrvatske" te da se takvo djelovanje pretvara u 'paradržavno'.

"Stvaramo kulturu u kojoj će se u Hrvatskoj regrutirati nove generacije branitelja. Od čega? Od koga? I za koju svrhu?", upitao je.

'Zašto se nakon 35 godina ponovo ratuje protiv srpske manjine?'

U istom je kontekstu komentirao i rasprave oko Thompsonovih koncerata u Zagrebu, rekavši da je žalosno što se "gradonačelnik i predsjednik Vlade natječu oko tog pitanja umjesto da shvate da je to zajednički problem".

"Zašto se nakon 35 godina ponovo ratuje protiv srpske manjine, i to u pitanjima slobode izražavanja i kulturnog organiziranja", rekao je Pupovac.

Osvrnuo se i na pitanje nestalih, rekavši da u obje države postoje ljudi koji ne žele riješiti taj problem, ali da bi se Hrvatska mogla ozbiljnije posvetiti sudbini nestalih srpske nacionalnosti.

U vezi s obilježavanjem Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Pupovac je podsjetio da je predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević odlaskom u Knin "proživio veliku kalvariju", a da su oni koji danas prozivaju srpske kulturne programe tada bili protiv njegova odlaska.

Gdje će biti 17. i 18. studenog, Pupovac nije izravno odgovorio, već je uzvratio kako je uvijek govorio da u Vukovar ima dužnost otići i u Kolonu sjećanja i u druge oblike obilježavanja. "Ali kad ljudi pretvaraju tu kolonu u nešto što, po mome mišljenju, ne odaje sjećanje žrtvama onako kako bi trebalo, onda mi je teško zamisliti da im se pridružim. Teško mi je biti u koloni u kojoj se uzvikuje, u kojoj se viju crni barjaci i postaju dominantniji od hrvatskih nacionalnih boja i zastava", rekao je.

