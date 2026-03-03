FREEMAIL
POZNAT I RAZLOG

Pogotkom je približio svoju momčad Premier ligi, a svi su primijetili da nosi drugačiji dres

Pogotkom je približio svoju momčad Premier ligi, a svi su primijetili da nosi drugačiji dres
Foto: Godfrey Pitt/Actionplus/Profimedia

Navijači su ubrzo primijetili kod slavlja pogotka da je Strelec imao drugačiji dres od svojih suigrača

3.3.2026.
8:16
Sportski.net
Godfrey Pitt/Actionplus/Profimedia
Slovački napadač David Strelec zabio je gol za Middlesbrough u 60. minuti za 3:1 protiv Birminghama na gostovanju i tako potvrdio pobjedu Boroa u 35. kolu engleskog Chamionshipa.

Navijači su ubrzo primijetili kod slavlja pogotka da je Strelec imao drugačiji dres od svojih suigrača. Točnije, na dresu nije imao istog sponzora kao ostali. Dok su svi igrači imali na dresu standardnog klupskog sponzora, kladionicu Unibet, Strelec je na prednjoj strani dresa imao Utilita.

Foto: Dennis Goodwin/imago sportfotodienst/Profimedia

Brzo je otkriveno o čemu je riječ. Naime, Strelec je imao problema s dresom, vjerojatno mu se poderao pa je na poluvremenu dobio drugi, ali taj je pripadao U-21 momčadi Boroa, a po engleskim pravilima u U-21 ligi nisu dozvoljeni sponzori sportskih kladionica.

Boro je novom pobjedom ostao na drugom mjestu Championshipa koje vodio izravno u Premier ligu, a povećali su prednost pred trećim Millwallom na četiri boda. Birmingham je na 12. mjestu.

MiddlesbroughBirmingham CityChampionship
