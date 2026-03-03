Ovo je pet grešaka kod korištenja sušilice rublja. Troše novac i mogu izazvati požar

Na TikToku je objavljen kratak, ali iznimno koristan video britanske neprofitne organizacije za zaštitu potrošača Which?, koji je privukao pažnju velikog broja gledatelja. U njemu stručnjak za kućanske aparate, Matt Stevens, objašnjava pet naizgled jednostavnih, ali ključnih stvari koje nikada ne bi napravio pri korištenju sušilice rublja, a koje mnogi od nas ponekad zanemaruju. Njegovi savjeti nisu samo korisni za očuvanje odjeće i smanjenje računa za struju, već i za prevenciju ozbiljnih opasnosti poput požara.

Jednostavni savjeti za sigurnost i uštedu

Stevens započinje s najvažnijim i najčešće ignoriranim pravilom: redovitim čišćenjem filtera za dlačice. On pokazuje kako nakupljene dlačice ne samo da smanjuju učinkovitost sušilice i time povećavaju potrošnju energije, već predstavljaju i ozbiljan rizik od požara. Prema podacima vatrogasnih službi, upravo su začepljeni filteri jedan od glavnih uzroka požara uzrokovanih sušilicama.

Stručnjak također savjetuje da se jednom mjesečno očisti i izmjenjivač topline, odnosno kondenzator, jer nakupljena prljavština i na tom dijelu uređaja otežava protok zraka.

Treći savjet odnosi se na pravilno punjenje bubnja. Stručnjak upozorava da se sušilica nikada ne bi trebala pokretati poluprazna, jer je to rasipanje energije, ali isto tako ni pretrpana. Idealno je ostaviti otprilike 30 % bubnja slobodnim kako bi vrući zrak mogao ravnomjerno cirkulirati i učinkovito osušiti rublje. Nadalje, Stevens drži vuneni pulover i naglašava kako vunu nikada ne stavlja u sušilicu. Visoke temperature uzrokuju skupljanje vunenih vlakana, uništavajući odjeću, osim ako posjedujete rijetke, specijalizirane modele s certifikatom za sušenje vune.

Savjet za kupovinu sušilice rublja

Posljednji savjet nadilazi samo korištenje i ulazi u sferu kupovine. Stevens ističe da se sušilica nikada ne bi trebala kupovati isključivo na temelju najniže cijene. Jeftiniji modeli, poput ventilacijskih ili klasičnih kondenzacijskih sušilica, dugoročno su znatno skuplji za korištenje zbog veće potrošnje energije. S druge strane, modeli s toplinskom pumpom, iako skuplji u startu, mogu prosječnom kućanstvu između uštedjeti 60 i 120 eura godišnje na računima za struju.

Na kraju, ovaj kratki video savjet služi kao odličan podsjetnik da pravilno održavanje kućanskih aparata nije samo pitanje njihove dugovječnosti i učinkovitosti, već i ključan element sigurnosti u domu.

