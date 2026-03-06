FREEMAIL
KRŠ I LOM NA JUGU /

Širi se bizarna snimka s Hvara: Gliser juri bez čovjeka, a onda...

Foto: Screenshot YouTube

Policija je potvrdila da se sve dogodilo malo iza 13 sati

6.3.2026.
15:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot YouTube
Na Hvaru se u petak dogodila pomorska nesreća u kojoj je vozač glisera pao u more, a vozilo se potom nastavilo nekontrolirano kretati, objavila je Dalmacija danas

Sve se dogodilo malo oko 13.20 sati. Gliser se na kraju zaustavio nakon što se zabio u druga plovila. Pritom je nastala materijala šteta. Prema prvim informacijama, nije bilo ozlijeđenih. 

Sada se o svemu oglasila i splitsko dalmatinska policija: "Prema do sada utvrđenim činjenicama osoba koja je trebala upravljati plovilom u jednom trenutku pala je s plovila u more, a plovilo koje se nastavilo nekontrolirano kretati, oštetilo je druge brodove.

Prema prvim informacijama u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. O događaju ćemo obavijestiti državno odvjetništvo i na mjestu događaja će se obaviti očevid."

Snimku pogledajte OVDJE

 

HvarNesreĆaGliserNesreća
