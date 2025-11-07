Hrvati objasnili kako smiriti tenzije u društvu: Mario poslao jasnu poruku uhljebima

U Splitu jutros nova sramota - na zidovima školske dvorane na Plokitama, osvanuli su uvredljivi i prijeteći grafiti s porukama mržnje prema srpskoj nacionalnoj manjini.

Ubrzo su i prebojani. Dogodilo se to samo četiri dana nakon što je skupina muškaraca odjevena u crno nasilno prekinula manifestaciju Dani srpske kulture.

Navijačka skupina Torcida zbog privođenja njihovih članova koje se dovodi u vezu s tim događajem najavila za sutra prosvjed u Splitu.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas "Kako smiriti tenzije u društvu?". Sada donosimo neke odgovore.

"Razgovorom i dobrom voljom", poručuje Ivana, dok Mario Marica ističe sljedeće: "Samo pravda. Ukinuti povlastice kojekakvim uhljebima i neradnicima".

Stjepan je jasan i govori: "Jednostavno - poštuj svoje, ne diraj tuđe!", a Zvezdana pak poručuje: "'Ajmo više u budućnost, dosta više prošlosti".

"Ako Vlada šalje pozitivne vibracije i društvo će na to pozitivno reagirat, a ako pak dijeli narod da zadrži golu vlast - to neće dobro završiti", smatra Željko.

"Stvar je jednostavna, pohapsiti, pokazati narodu da nema nedodirljivih, dati narodu malo pravde", ocjenjuje Dane.

