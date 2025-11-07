FREEMAIL
'STVAR JE JEDNOSTAVNA' /

Hrvati objasnili kako smiriti tenzije u društvu: Mario poslao jasnu poruku uhljebima

Donosimo neke odgovore iz naše stalne rubrike 'Pitamo vas'

7.11.2025.
17:30
RTL Danas
U Splitu jutros nova sramota - na zidovima školske dvorane na Plokitama, osvanuli su uvredljivi i prijeteći grafiti s porukama mržnje prema srpskoj nacionalnoj manjini. 

Ubrzo su i prebojani. Dogodilo se to samo četiri dana nakon što je skupina muškaraca odjevena u crno nasilno prekinula manifestaciju Dani srpske kulture.

Navijačka skupina Torcida zbog privođenja njihovih članova koje se dovodi u vezu s tim događajem najavila za sutra  prosvjed u Splitu. 

Pitali smo vas 

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas "Kako smiriti tenzije u društvu?". Sada donosimo neke odgovore. 

"Razgovorom i dobrom voljom", poručuje Ivana, dok Mario Marica ističe sljedeće: "Samo pravda. Ukinuti povlastice kojekakvim uhljebima i neradnicima". 

Stjepan je jasan i govori: "Jednostavno - poštuj svoje, ne diraj tuđe!", a Zvezdana pak poručuje: "'Ajmo više u budućnost, dosta više prošlosti". 

"Ako Vlada šalje pozitivne vibracije i društvo će na to pozitivno reagirat, a ako pak dijeli narod da zadrži golu vlast - to neće dobro završiti", smatra Željko.

"Stvar je jednostavna, pohapsiti, pokazati narodu da nema nedodirljivih, dati narodu malo pravde", ocjenjuje Dane

POGLEDAJTE VIDEO: Ranko Ostojić o napadu u Splitu: 'To nije mišljenje, to je nasilje i sramota grada'

SplitTorcidaPitamo VasProsvjed
