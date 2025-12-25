Krvna zrnca, lijevi, desni i podjele: Oltari širom Hrvatske poslali jasnu poruku

BEZ RUKAVICA /

Najveseliji kršćanski blagdan napunio je na misnim slavljima crkve u svim dijelovima Hrvatske. Kako sinoć na polnoćkama, tako i danas na proslavi Kristova rođenja. A koje su želje građana i poruke s oltara?

'Ljudi trebaju početi razlučivati dobro od zla jer granica više ne postoji', kaže Jela iz Splita.

Nadbiskup Mate Uzinić je istaknuo kako današnje podjele u društvu – političke, društvene i ideološke – ne smiju zasjeniti ono što današnji dan nosi. 'Postoje podjele o tome tko je važniji tko je veći, tko ima bolja krvna zrnca, tko je lijevi tko desni tko crveni tko plavi tko crni, a sve zato da bi neki bili jednakiji nego drugi', rekao je. Više pogledajte u prilogu