BEZ RUKAVICA /

Krvna zrnca, lijevi, desni i podjele: Oltari širom Hrvatske poslali jasnu poruku

Najveseliji kršćanski blagdan napunio je na misnim slavljima crkve u svim dijelovima Hrvatske. Kako sinoć na polnoćkama, tako i danas na proslavi Kristova rođenja. A koje su želje građana i poruke s oltara?

'Ljudi trebaju početi razlučivati dobro od zla jer granica više ne postoji', kaže Jela iz Splita. 

Nadbiskup Mate Uzinić je istaknuo kako današnje podjele u društvu – političke, društvene i ideološke – ne smiju zasjeniti ono što današnji dan nosi. 'Postoje podjele o tome tko je važniji tko je veći, tko ima bolja krvna zrnca, tko je lijevi tko desni  tko crveni tko plavi tko crni, a sve zato da bi neki bili jednakiji nego drugi', rekao je.  Više pogledajte u prilogu 

25.12.2025.
19:31
Nikolina Matošević
BožićVjerniciCrkvaMate Uzinić
