Infektolog otkriva tko bi mogao biti sljedeća žrtva gripe: 'Tu bi moglo doći do porasta'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas je objavio nove podatke - Epidemija gripe obara rekorde. Broj zaraženih premašio je 10 000 - takve brojke lani nisu bile ni kada je sezona bila na vrhuncu. U bolnicama je zbog komplikacija više od 600 ljudi.

Prije početka sezone gripe naručeno je 420 tisuća doza cjepiva.

'Ljudi se opustili i nisu se cijepili'

Reporter RTL-a Danas Rade Županović saznao je kakav je interes za cijepljenjem nije velik. O tome je razgovarao s Draganom Ledinom infektologom u KBC-u Split.

"Pa obično ljudi shvaćaju gripu onakvom kakva je bila u protekle četiri godine. A to je da neće biti tako velika incidencija i da neće biti tako velik broj oboljelih. I onda su se malo opustili i nisu se dovoljno cijepili", istaknuo je dr. Ledina

Brojke i dalje rastu, a samo u posljednjem tjednu imamo 10 tisuća novozaraženih.

"Da, 10300 zaraženih na području Republike Hrvatske. Što se tiče situacije na bolničkim odjelima trenutno u našoj klinici za infektologiju imamo pet bolesnika oboljelih od gripe. Isto tako, na Klinici za dječje bolesti također je pet bolesnika oboljelih od gripe. Imamo manji broj i na odjelima kardiologije i neurologije.

Što se tiče pacijenata uglavnom su to bila djeca od četiri do sedam godina ili od četiri do deset godina, a sad se očekuje da će biti više oboljelih ovih starijih preko 65 godina.", kazao je dr. Ledina.

Poruka za starije koji se nisu cijepili

Na pitanje očekuje li porast broja oboljelih u tjednima koji su pred nama, s obzirom na blagdansko vrijeme i skijaške praznike i smatra li da smo trenutačno u vrhuncu i da će brojka uskoro početi padati, ili možda očekuje daljnji rast kaže:

"To je teško reći, ali mislim da će ipak biti velik broj zaraženih, naročito ova područja u Hrvatskoj gdje nije bilo tako puno zaraženih. Tu bi moglo doći do određenog porasta. Za očekivati je manji broj djece vrtićke i školske dobi, jer sad su praznici, ali se to može prelijevati u stariju dobnu skupinu. Za njih imama poruku da cjepiva na Županijskom Zavodu za javno zdravstvo u Vukovarskoj ulici u Splitu još ima te da se dođu cijepiti, naročito oni imuno kompromitirani koji boluju od težih bolesti" zaključuje Ledina.