Liječnici upozorili Hrvate na teže oblike bolesti i komplikacije: 'Povećan je priljev pacijenata'

Telefoni u ordinacijama obiteljske medicine užarili su se već na Badnjak, a hitne službe bilježe sve veći broj pacijenata, posebno djece. Gripa se ove sezone širi brže nego prethodnih godina, a liječnici upozoravaju na teže oblike bolesti i komplikacije.

“Svima koji imaju naglo povišenu temperaturu preporučujemo da prva tri dana ostanu kod kuće, snižavaju temperaturu lijekovima, uzimaju dovoljno tekućine i odmaraju. Ako se temperatura nastavi, neka nam se jave telefonom”, poručuje Ivana Orlić Nereltljak, liječnica obiteljske medicine.

U hitnoj službi najveće dječje bolnice zabilježen je porast dolazaka zbog sumnje na gripu, ali i ozbiljnijih komplikacija poput upale pluća koje zahtijevaju hospitalizaciju.

“Ove godine visoka temperatura kod djece često traje i do sedam dana, što roditelje zabrinjava pa dolaze u hitnu. Na nama je da procijenimo je li riječ o gripi ili se razvila bakterijska komplikacija koja zahtijeva specifičnu terapiju”, kaže Ivan Pavić, specijalist pedijatrije u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Zašto se gripa ove godine brže širi?

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 17. do 24. prosinca prijavljeno je 10.378 slučajeva gripe. Tjedan ranije bilo ih je 7.251, a početkom prosinca tek 3.383.

“Razloga je više – sezonalnost, pad kolektivnog imuniteta, hladan i suh zrak, ali i činjenica da virus gripe često mutira”, objašnjava Dijana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a.

Bolnice opterećene: 630 hospitaliziranih

Zbog komplikacija gripe trenutačno je u bolnicama 630 oboljelih, dok ih je u isto vrijeme prošle sezone bilo svega 40.

“Imamo povećan priljev pacijenata. Svi koji su u riziku od teškog oblika gripe trebaju se javiti liječniku čim se pojave prvi simptomi kako bi se testirali i na vrijeme dobili antivirusni lijek”, upozorava Gordana Pavliša, internist-pulmolog iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac.

Cijepljenje pokazalo rezultate u pojedinim županijama

Trenutačno nema nijedne županije bez gripe, no Bjelovarsko-bilogorska županija među onima je s najmanjim brojem slučajeva, dijelom zahvaljujući većem interesu za cijepljenje.

“Osigurali smo 9.660 doza cjepiva koje su distribuirane liječnicima obiteljske medicine. Zbog velikog interesa zatražili smo dodatnih tisuću doza, što nam je HZJZ i odobrio”, rekao je Vedran Trupac, ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo.

Koliko dugo smo zarazni?

“Zarazni smo dan ili dva prije pojave temperature i dok god ona traje. S obzirom na blagdanska okupljanja, svi koji su bolesni trebali bi se barem djelomično izolirati od ostalih članova obitelji”, upozorava liječnica Orlić Nereltljak.

Od listopada do danas zaprimljeno je 24.720 prijava gripe, što je čak 20 tisuća više nego u istom razdoblju prošle godine.

Liječnici i epidemiolozi pozivaju građane na oprez, odgovorno ponašanje i pravodobno javljanje liječniku – posebno kod djece, starijih i kroničnih bolesnika.