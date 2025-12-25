Odluka slavnog Portugalca o kojoj ne raspravlja: Evo zašto ovu temu drži daleko od očiju javnosti

Cristiano Ronaldo još je jednom jasno povukao granicu između javnog života i privatnosti. Jedan od najvećih nogometaša svih vremena otvoreno je poručio kako nikada neće javno otkriti identitet majke svog najstarijeg sina, Cristiana Juniora, te da je to razgovor koji će voditi isključivo unutar obitelji onda kada za to dođe pravi trenutak.

Gostujući u britanskoj televizijskoj emisiji, Ronaldo je bez zadrške objasnio kako ne osjeća obvezu javnosti polagati račune o osobnim odlukama. Naglasio je da je svjestan znatiželje koja prati njegov život, ali i da postoje teme koje, bez obzira na slavu, moraju ostati privatne.

Već je godinama poznato da je Cristiano Junior rođen uz pomoć surogat-majke, što je sam Ronaldo potvrdio još prije desetljeća. Ipak, identitet žene koja je iznijela trudnoću nikada nije otkriven, niti će, kako kaže, ikada biti. Smatra da poznavanje te informacije ne bi donijelo ništa vrijedno javnosti, niti bi promijenilo nečije živote.

Ronaldo je u razgovoru posebno istaknuo obiteljsku stabilnost kao ključnu stvar u odrastanju djeteta. Prema njegovim riječima, Cristiano Junior okružen je ljubavlju, ima snažnu podršku obitelji i blizak odnos s bakom, što smatra više nego dovoljnim temeljem za zdravo djetinjstvo. Podsjetio je i da mnoga djeca diljem svijeta odrastaju bez jednog ili oba roditelja, često u puno težim okolnostima.

Dodao je kako ne zna objasniti zašto je upravo tada donio odluku o surogat-majčinstvu, ali da ne smatra kako ikome duguje objašnjenje. Jedina osoba prema kojoj osjeća odgovornost je njegov sin. Istinu, kaže, neće skrivati zauvijek, ali će je podijeliti tek kada procijeni da je Junior dovoljno zreo da je razumije.

Cristiano Junior danas ima 15 godina i već gradi vlastiti nogometni put. Trenutačno nastupa za mlađe kategorije Al-Nassra, a ranije je nosio dres omladinskih selekcija klubova u kojima je njegov otac ostavio dubok trag. Uz njega, Ronaldo ima još četvero djece, no upravo je priča o njegovom prvorođencu ostala jedna od rijetkih tema koju dosljedno drži podalje od javnosti.

