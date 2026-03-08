Pet skrivenih detalja koje ste propustili u Sonic filmovima

U glavnim ulogama gledamo Bena Schwartza koji je posudio glas Sonicu, Jamesa Marsdena kao šerifa Toma Wachowskog te neponovljivog Jima Carreyja kao genijalnog i zločestog doktora Robotnika. No, osim brze akcije i humora, filmovi su prepuni skrivenih posveta i referenci koje će prepoznati samo najpažljiviji gledatelji i dugogodišnji obožavatelji. Donosimo pet fantastičnih detalja koje ste vjerojatno propustili u prva dva filma.

Internetski meme na velikom platnu

Jedna od najneočekivanijih referenci nalazi se u prvom filmu. Kada lokalni teoretičar zavjere ‘Ludi Carl’ pokušava dokazati postojanje ‘Plavog đavla’, pokazuje svima svoj crtež. Taj crtež nije slučajan; to je zapravo ‘Sanic Hegehog’, namjerno loše nacrtana verzija Sonica koja je godinama prije filma postala globalni internetski meme. Uključivanje ovog detalja bio je genijalan potez filmske ekipe kojim su odali počast kreativnosti i humoru Sonicove internetske zajednice.

Foto: voyo

Zvuk koji ledi krv u žilama

Svatko tko je igrao originalne Sonic igre sjeća se panike koja nastupa kada jež ostane bez zraka pod vodom. U filmu Sonic: Super jež 2, tijekom scene u podvodnom labirintu, Sonic preživljava hvatajući mjehuriće zraka, što je izravna mehanika preuzeta iz igara. No, pravi dragulj za fanove je glazba. Na nekoliko sekundi u pozadini se čuje napeta, ubrzana melodija koja je orkestralna verzija zloglasne glazbe za utapanje, zvuka koji je generacijama igrača izazivao stres.

Foto: voyo

Kultne animacije iz igara

Filmski Sonic kreće se i ponaša baš poput svog digitalnog originala. U prvom filmu možemo vidjeti dvije savršeno rekreirane animacije. U jednom trenutku, dok stoji na rubu namještaja, Sonic balansira rukama kako ne bi pao, što je identična animacija iz igara kada stoji na rubu platforme. Kasnije, dok nestrpljivo čeka, počinje lupkati nogom o pod, što je njegova poznata ‘idle’ animacija mirovanja iz prve igre iz 1991. godine.

Foto: voyo

Neočekivano filmsko proročanstvo

U prvom filmu, Sonic s oduševljenjem gleda film Brzina (Speed) i naziva glavnog glumca Keanua Reevesa ‘nacionalnim blagom’. Ova usputna šala postala je svojevrsno proročanstvo. U trećem nastavku filma je upravo Keanu Reeves posudio glas jednom od najvažnijih likova u franšizi, Shadowu.

Foto: voyo

Kafić za prave poznavatelje

Nakon poraza u prvom filmu, vjerni pomoćnik doktora Robotnika, Agent Stone, otvara kafić u Green Hillsu. Ime kafića, ‘The Mean Bean’, nije slučajno. To je izravna referenca na spin-off igru iz 1993. godine, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, slagalicu u stilu Tetrisa koja je i sama bila adaptacija japanske igre Puyo Puyo.

Ovakvi detalji pokazuju koliko je truda uloženo da se stvori autentično iskustvo koje će zadovoljiti i nove gledatelje i vjerne fanove. Ako ste propustili ove detalje ili želite ponovno uroniti u Sonicov svijet, oba filma, Sonic: Super jež i Sonic: Super jež 2, dostupna su za gledanje na platformi Voyo.