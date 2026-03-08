Šef Williams ostao iznenađen: 'To što oni rade nas je zateklo'

Williams je priznao da ih je na Velikoj nagradi Australije u Formuli 1 "zateklo" koliko je Mercedes uspio izvući iz vlastitog motora, dok su se momčadi koje koriste njihov motor suočile s određenim poteškoćama u učenju.

Kako piše The Race, dok je tvornička momčad Mercedesa osigurala uvjerljivo prvo i drugo mjesto na startnoj rešetki te je George Russell u utrci slavio ispred Kimija Antonellija, ostale momčadi s Mercedesovim motorom imale su znatno teži vikend.

Aktualni prvak Lando Norris u McLarenu završio je peti, više od 50 sekundi iza Russella na cilju, dok je Pierre Gasly iz Alpinea osvojio jedan bod desetim mjestom. Najbolje plasirani vozač Williamsa bio je Alex Albon na 12. mjestu.

Tijekom vikenda u kojemu je Mercedes sa svojim motorom pobijedio u fokus je došla činjenica da drugi bolidi s istim motorom nisu imali jasnu prednost- Iako pravila jasno nalažu da 'klijenti' moraju dobiti identičnu opremu i iste načine rada motora, način na koji se pogonska jedinica koristi te optimizacija upravljanja energijom ovisi o samim momčadima.

Govoreći uoči Velike nagrade Australije, šef Williamsa James Vowles rekao je:

"To što Mercedes radi s pogonskom jedinicom nešto je što nas je zateklo. Trebalo nam je kvalifikacijsko mjerenje da stvarno vidimo koliko zaostajemo. U tom smislu to je vjerojatno oko tri desetinke sekunde – negdje u tom rasponu," rekao je Vowles.

Vowles ne sumnja da Mercedes Williamsu isporučuje istu opremu i jednake mogućnosti. Ipak, sugerirao je da klijentske momčadi poput njegove ne dobivaju slobodan protok informacija kada je riječ o tome kako iz Mercedesova motora izvući maksimum, kao što to čini tvornička momčad.

"To nije otvorena knjiga, kako biste možda očekivali, jer se upravo tu nalazi performansa. Na nama je da pokušamo pronaći rješenje. Moramo priznati da mi u Williamsu nemamo razinu sofisticiranosti koju oni imaju u nekim drugim tehnologijama i to je definitivno na nama. S druge strane, rekao bih da oni imaju određeno inherentno znanje koje mi nemamo. Na nama je da to otkrijemo."

