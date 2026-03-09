I Mario se odlučio na popularnu operaciju: Ono što je nekad bio 'statusni simbol', sada je teret

Mario Strinavić već se dva desetljeća bori s viškom kilograma. Trenutno ima 142 kilograma i odlučio je napraviti veliki korak – podvrgnuti se operaciji smanjenja želuca. Dolazi iz sredine u kojoj se, kako kaže, debljina nekada smatrala svojevrsnim statusnim simbolom. No vremena se mijenjaju.

“Dolazim iz takve sredine gdje je debljina otprilike statusni simbol, međutim kako se vremena mijenjaju, sad je postao simbol koji nas opterećuje i vrijeme je da se stvari počnu mijenjati na bolje”, kaže Mario.

Zbog toga će uskoro na operacijski stol. Riječ je o zahvatu koji je u Hrvatskoj sve traženiji. U Kliničkoj bolnici Sveti Duh broj operacija smanjenja želuca iz godine u godinu raste. Multidisciplinarni tim za liječenje pretilosti iza sebe već ima 60 takvih zahvata. Voditelj tima Ivo Soldo kaže da trend rasta nije prisutan samo u toj bolnici.

Prošle godine preko 200 operacija

“Porast bilježimo svake godine i to ne samo mi u Klinici za kirurgiju KB-a Sveti Duh, nego i u ostala četiri centra u Hrvatskoj koji se bave barijatrijskom kirurgijom. Prošle godine smo imali skoro 200 operacija u svih pet centara, a ove godine se nadamo da će ih biti barem 100 više”, objašnjava Soldo. Sam zahvat traje oko dva sata, a na operaciju se čeka otprilike tri mjeseca. Ipak, nisu svi pacijenti kandidati za takvu vrstu liječenja.

Specijalist opće i abdominalne kirurgije Tihomir Grgić pojašnjava da se operacija preporučuje pacijentima s indeksom tjelesne mase većim od 35, uz prisutne dodatne bolesti poput dijabetesa ili hipertenzije.

“Uvjet je i da su već pokušali s medikamentoznom terapijom ili drugim metodama mršavljenja koje nisu dale rezultate”, kaže Grgić. Prije operacije pacijenti prolaze detaljnu medicinsku obradu koja traje oko mjesec dana. U proces su uključeni različiti specijalisti – endokrinolog, nutricionist, gastroenterolog i psihijatar.

Rezultati su brzo vidljivi

Nakon zahvata oporavak je relativno brz. Pacijenti se najčešće vraćaju kući već treći ili četvrti dan. “Uz pridržavanje dijete i terapije koja je potrebna nakon operacije, pacijenti vrlo brzo počinju gubiti tjelesnu masu”, ističe Soldo.

Kirurzi se susreću i s vrlo teškim slučajevima. “Bilo je pacijenata koji su imali oko 200 kilograma. Trenutačno imamo pacijenta u obradi koji ima 213 kilograma. Operacijski stolovi su prilagođeni takvim težinama, a i posao anesteziologa u tim situacijama je posebno zahtjevan”, kaže Grgić. Mario je kilograme pokušavao izgubiti i uz pomoć lijekova, ali bez uspjeha. Zbog toga se odlučio uključiti u program kirurškog liječenja pretilosti.

“Apsolutno me nije strah. To je bio moj izbor. Morate doći do trenutka kada shvatite dokle ste došli i da vas svaki idući dan vodi u sve veći rizik”, kaže. Pretilost je danas jedan od najvećih javnozdravstvenih problema u svijetu. Procjenjuje se da se s njom bori oko milijardu ljudi. Unatoč tome, na kirurško liječenje odlučuje se tek mali dio – oko milijun pacijenata godišnje.