Sindikat nakon napada na Svetom Duhu prstom upire u Ministarstvo: 'Ne možemo mi mijenjati zakonodavstvo'

Niz reakcija na napad na liječnika u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Podsjetimo, preksinoć ga je verbalno, a zatim i fizički napala 54-godišnja pacijentica koja je zadržana do dolaska policije. Liječnik je lakše ozlijeđen.

Napad osuđuju u Ministarstvu zdravstva i poručuju da je sigurnost zdravstvenih djelatnika jedan od prioriteta.

Oštra osuda stigla je i od liječničke komore i sindikata koji tvrde da takvi incidenti nisu izolirani ispadi, nego sve češće oblik ugrožavanja liječnika i ostalih zdravstvenih radnika. Smatraju da je krajnje vrijeme da se bolnice i zdravstvene ustanove proglase prostorom nulte tolerancije na nasilje jer, kažu, šamar liječniku u hitnoj nije samo šamar, nego i onemogućavanje liječnicima i osoblju da spašavaju živote i zdravlje ljudi na svom radnom mjestu.

"Komora osuđuje ovaj incident, ali uz osudu tražimo i jasno postupanje nadležnih institucija. Konkretno kazneno procesuiranje počiniteljice jer ovaj incident, ovaj napad nije samo čin nasilja, nego i čin s kojim se sprječava pružanje zdravstvene zaštite svima onima koji ju trebaju u tom trenutku", rekao je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.

'Ministarstvo godinama odugovlači'

I u liječničkom sindikatu očekuju konkretne poteze Ministarstva zdravstva. Reporterka RTL-a Danas Marina Brcković razgovarala je s tajnikom Hrvatskog liječničkog sindikata Kristijanom Ćupurdijom.

Što bi po vama trebalo napraviti?

U startu, kao prvo, postoji nešto što je fizička zaštita koja bi morala biti prisutna u bolnicama. Da se takve situacije što manje događaju na licu mjesta, a to se postiže putem zaštitarskih službi, videonadzora i tako dalje.

Ono na što smo mi već godinama upozoravali nisu samo ovakve situacije; i druge liječničke udruge upozoravaju da se to treba sustavno riješiti. Treba napade na liječnike osuditi kao takve – ne samo zbog toga što je netko napadnut na svom radnom mjestu, nego zato što se na taj način, pogotovo u hitnim službama, zapravo napadaju i svi oni pacijenti koje bi taj napadnuti liječnik trebao liječiti, a u tom trenutku ih ne može liječiti jer ga je netko drugi napao. Treba kvalificirati takve napade drugačije nego kao ometanje u radu ili slično; treba ih sankcionirati što prije i što učinkovitije.

Što konkretno očekujete od Ministarstva? Jeste li s njima već razgovarali o ovoj temi?

Pa u više navrata smo mi o tome razgovarali, čak je to i tema pregovora o kolektivnom ugovoru, koje nažalost Ministarstvo već, možemo reći, godinama odugovlači.

I što sad onda dalje vi planirate poduzeti?

Na Ministarstvu je da nešto napravi oko toga. Nismo mi ti koji možemo zaštitare staviti u svaku hitnu službu, nismo mi ti koji možemo donijeti promjene u zakonodavstvu. Zato postoji Ministarstvo koje to treba potaknuti. Treba prevenirati takve događaje, ako je potrebno i sa strožim kaznama, da ljudima jednostavno ne padne na pamet napasti liječnika koji je u tom trenutku na dužnosti i koji se u tom trenutku brine o drugim pacijentima. Dakle, to je nešto što je nedopustivo i tu glavnu ulogu u preveniranju i sankcioniranju ima Ministarstvo zdravstva.