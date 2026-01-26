Pacijentica ošamarila doktora na hitnoj, nazvala ga 'go*nom'. Stigla žestoka reakcija

Hrvatski liječnički sindikat (HLS) najoštrije je osuđio novi slučaj nasilja u zdravstvenom sustavu gdje je, prema izvješću policije, pacijentica fizički napala dežurnog liječnika na Hitnoj na Sv. Duhu u Zagrebu u subotu.

Liječnik je lakše ozlijeđen, nakon čega je intervenirala policija i privela pacijenticu.

Iz Sindikata napominju da ovakvi incidenti nisu “izolirani ispadi”, nego sve češći oblik ugrožavanja liječnika, medicinskih sestara i tehničara, a posljedično i pacijenata koji trebaju hitnu i sigurnu skrb.

"Krajnje je vrijeme da se bolnice i zdravstvene ustanove proglase prostorom nulte tolerancije na nasilje jer šamar liječniku u hitnoj nije samo šamar, nego je to i onemogućavanje liječnicima i osoblju da spašavaju živote i zdravlje ljudi na svom radnom mjestu. Svako ignoriranje ovakvog ponašanja - a ovo nije prvi put - vodi prema normalizaciji agresije prema ljudima koji brinu za zdravlje i treba biti oštro sankcionirano i kažnjeno", poručila je u ponedjeljak predsjednica HLS-a Renata Čulinović Čaić.

Sindikat traži reakciju

HLS zahtijeva brzu reakciju bolničkih uprava i nadležnih službi na svaku prijavu nasilja, učinkovite sigurnosne mjere u hitnim prijemima te odlučno procesuiranje napada i primjerene sankcije.

Apeliraju da zdravstvene ustanove moraju biti sigurno mjesto, i za pacijente i za one koji o njima skrbe.

"Nasilje u bolnicama jedna je od tema pregovora s kojima Ministarstvo zdravstva odugovlači, a napominjem da se upravo te liječnike zakida za cijeli niz radnih prava za koje HLS ima konkretne prijedloge - kako o osiguravanju reda u bolnicama i OHBP-ima, tako i regulaciji prava za liječnike koji su izloženi iscrpljujućem ritmu rada, stresu i kao što vidimo, sve češćem nasilju“, zaključuje Čulinović-Čaić.

Policija je ranije potvrdila da se napad dogodio malo iza 21 sat u subotu, kada je žena prvo verbalno napala 32-godišnjeg liječnika, a onda pokušala spriječiti njegov rad. U pomoć mu je priskočio kolega te su zajedno uspjeli svladati pacijenticu i zadržati je do dolaska policije.

Prema riječima izvora sa Svetog Duha, s kojima je pričao Jutarnji, drama je trajala gotovo pola sata. Pacijentica je došla na hitnu s bolovima u lijevoj ruci koje, kako je tvrdila, trpi već godinu dana.

Vrijeđala osoblje pa napala doktora

Primljena je za deset minuta.

Zbog bolova je tri dana prije incidenta bila na pregledu subspecijalista plastičke kirurgije nakon opsežne dijagnostičke obrade. Budući da joj tada nitko nije pročitao nalaz magnetske rezonancije, u KB Sveti Duh došla je, kako je rekla, "očitati nalaz" i zatražiti hitnu daljnju obradu.

"Ja sam samo došla očitati j****i CD. Očitajte mi taj CD", navodno je izjavila agresivna pacijentica.

Dok je liječnica u ambulanti uzimala anamnezu, pacijentica je počela vrijeđati osoblje i vikati: "Što vam je s mozgom, jesi li uopće doktor? Nisi zaslužila diplomu".

Zatim je liječnike nazvala "idiotima" i kazala im da "ne znaju liječiti".

Liječnici su joj u više navrata pokušali objasniti da se magnetska rezonancija ne može očitati odmah, pogotovo ne tijekom noćne smjene, te da za to nema hitne indikacije. Dežurni kirurg koji se nalazio u susjednoj ambulanti slušao je cijeli razgovor te se u jednom trenutku uključio u komunikaciju da pomogne mlađoj kolegici.

Objasnio joj je da nije hitni pacijent i pokušao joj dati nalaz te je u tom trenutku situacija izmakla kontroli.

Nakon opetovanog vrijeđanja i vikanja po hodnicima, zamoljena je da napusti hitnu. U jednom je trenutku ušla u ambulantu i liječniku, koji je tamo sjedio, poručila: "Go*vno jedno".

On se na to nasmijao, a pacijentica ga je ošamarila tako da su mu naočale odletjele na pod.

POGLEDAJTE VIDEO: Pacijenti otpust čekaju 20 sati? 'Vladaju kaos i neorganizacija'