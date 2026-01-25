Detalji kobne nesreće s laserom: 'Zraka ne boli, dijete nije vjerovalo da bi se nešto moglo dogoditi'

U sekundi pali šibice i plastiku i toliko je bilo dovoljno da laser ove jačine dvoje djece u dobi od 12 i 13 godina - trajno ošteti vid. U zagrebačku bolnicu Sveti Duh s istom ozljedom stigli su u razmaku od svega pet dana.

"To su mlađi tinejdžeri koji su iz znatiželje uzeli laser koji se nalazio u kući koji je bio kupljen putem interneta. Laserska zraka ne boli, dijete nije bilo svjesno i zbog toga nije vjerovalo da bi se nešto moglo dogoditi ako pogleda kako laserska zraka izgleda", kaže Mirjana Bjeloš, voditeljica Referentnog centra MIZ-a za dječju oftalmologiju i strabizam pri KB Sveti Duh.

Kada se laser uperi u oko koliko je potrebno vremena da se trajno ošteti? Ovisi o snazi lasera, kod onih manje snažnih dovoljna je jedna sekunda, a kod onih snažnijih dovoljna je i milisekunda. Ovi su bili jačine čak 100 miliwata i zelene zrake, koja je za vid opasnija od crvene. I koja je odmah oštetila mrežnicu oka.

"Ovi konkretno laseri su bili jako velike snage, to je bila snaga koja se koristi u našoj medicinskoj struci u oftalmologiji u terapijske svrhe. Mrežnica oka je onaj dio gdje se prvo formira slika koju naše oko vidi i praktički sve one ozljede koje nastanu na mrežnici – medicina danas, nažalost, ne zna popraviti", kaže Bjeloš.

Djeca su izgubila vid na jedno oko. Nažalost, ta oštećenja su trajna.

Laser im je bio poklon za rođendan, a kupljen je online. Ima ih gotovo svaka platforma koja se bavi prodajom, a u ovom slučaju - oznaka nije odgovarala nijednoj važećoj međunarodnoj klasifikaciji lasera.

"Ovdje imamo oznake koje zapravo ljudi ni ne prepoznaju, različite oznake za različite svrhe. Dio tih oznaka se odnosi na sigurnost. Dio ovih proizvoda ima lažne oznake, a dio ima legalne, prave oznake, ali svrha nije za to što ljudi kupuju", kaže Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti te apelira na roditelje:

"Moramo danas uvesti što je moguće više opreza kada kupujemo nešto. Često kupujemo nešto što može biti lažno, s lažnim oznakama, moramo se fokusirati na to otkud to dolazi. I kad kupujemo nešto djeci moramo povećati oprez - paziti što im dajemo jer u osnovi to može biti legalno na tržištu, ali opasno za djecu."

Doktorica Bjeloš savjetuje roditeljima, ako im je neka oznaka na nekom proizvodu sumnjiva, bolje da takvu igračku - ne samo laser, već bilo koju takvu igračku - ne daju djeci.

"Svi laseri čija je snaga veća od jednog milivata mogu uzrokovati ako se upere direktno u oko trajno oštećenje vida", dodaje Bjeloš.

I posljedice, koje nažalost, ostaju do kraja života.