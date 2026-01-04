Otkriveno koje tablete su Hrvatima postale broj jedan: Izdano 4,5 milijuna recepata!

Recept po recept i brojka se penje na gotovo 60 i pol milijuna u samo godinu dana. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), lijekovi protiv anksioznosti (anksiolitici) danas su najčešće propisivani lijekovi u Hrvatskoj, prestigavši čak i terapije za snižavanje krvnog tlaka.

Doktor obiteljske medicine Filip Opančar ističe kako se trendovi znatno razlikuju u odnosu na vrijeme njegova studiranja. "Kad sam studirao, anksiolitici su bili na trećem mjestu po korištenju, a danas su broj jedan", kaže Opančar.

Dodaje da postoji skupina pacijenata koji su već godinama na takvoj terapiji i kod kojih naglo ukidanje lijeka nije opcija. "Iako to nije najsretnije rješenje, nastavljamo im izdavati terapiju jer se ti lijekovi ne smiju naglo ukinuti – stanje se može pogoršati. No, kad je riječ o novim pacijentima, lijek se uvodi najviše na dva tjedna do mjesec dana i nakon toga se više ne propisuje" pojašnjava doktor.

Podaci HZJZ-a

Ovo su službeni podaci HZJZ-a:

Anksiolitici: 4.457.395 recepata

Lijekovi za snižavanje krvnog tlaka: 3.923.693 recepta

Ukupno: 60,5 milijuna recepata – čak 3,5 milijuna više nego godinu ranije

Građani imaju različita iskustva i navike kada je riječ o lijekovima. "Pijem tablete jer ih moram piti, iz razloga prevencije i zato što mi je takva terapija", kaže Miro iz Zagreba. Goran iz Poreča pak priznaje da liječnika posjećuje rijetko: "Pijem ono što mi propišu liječnici, neke sitne lijekove i aspirin ako treba. Doktora rijetko posjećujem jer su gužve strašne".

Porast i u lijekarnama

Porast se bilježi i u ljekarnama. U jednoj zagrebačkoj ljekarni broj recepata veći je za 10 posto, odnosno oko 5000 recepata više nego prethodne godine, točnije 2024.

Magistar farmacije Mario Vrebčević navodi nekoliko razloga: "Prosječna cijena lijeka na recept dva posto je niža nego lani. Kad su lijekovi povoljniji, i dostupniji su. S druge strane, sve su češće nestašice, pa pacijenti imaju tendenciju stvaranja manjih zaliha, posebno kod terapija koje su im jako važne".

Iako statistika pokazuje da Hrvati najčešće posežu za lijekovima protiv tjeskobe, stresa i panike, ima i onih koji se u toj slici ne prepoznaju. "Ne konzumiram lijekove, eventualno vitamine za detox, ali to ne smatram lijekovima“, kaže Liri iz Zagreba. Jadranka, također iz Zagreba, dodaje: "Nijedan lijek još nisam popila, ni za glavu. Ja ne znam što je glavobolja".

Karačić Zanetti upozorila

U čak 14 županija anksiolitici su najčešće propisivani lijekovi. Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata upozorava: "Ponekad liječnici pod pritiskom pacijenata propisuju veći broj recepata nego što bi trebali. To ne znači nužno da će pacijentima biti bolje. Lijekovi se često koriste kao čarobno rješenje za sve probleme, bez razmišljanja o posljedicama, uključujući i rizik od ovisnosti".

U županijama gdje anksiolitici nisu na prvom mjestu, najčešće se propisuju lijekovi za snižavanje krvnog tlaka. Hrvatska pritom nije iznimka – slični trendovi bilježe se i u drugim europskim zemljama.

