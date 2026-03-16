Hrvatska reprezentacija s dva Martinovića nakon sedam godina ponovno igra u Zadru

Hrvatski rukometaši ponovno su na okupu! Bit će to ugodno druženje uz dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske, jer zahvaljujući bronci s Eura ne moraju igrati kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Prva utakmica je u četvrtak u Zadru, a dva dana kasnije u Osijeku, obje uz izravan prijenos na RTL-u. Više Kristina Livaja.

Točno 42 dana prošla su od brončane medalje koja je Hrvatskoj donijele izravan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine. Posao odrađen tada pa je danas ležerno bilo na okupljanju u Zagrebu.

Osmjesi na licima uoči prijateljskih susreta sa Švicarskom. Prvi je u srijedu u Zadru, sada već drugom domu izbornika Dagura Sigurdssona.

"Jako sam sretan što ćemo igrati u Zadru. Bio sam tamo ovaj tjedan i puno ljudi me pitalo za ulaznice, tako da mislim da ljudi jedva čekaju utakmice", rekao je Dagur Sigurdsson.

A o Švicarskoj nema puno nepoznanica...

"Pa igrali smo sad na prvenstvu. Ovo jesu prijateljske utakmice, ali sigurno da je tu možda nekog prostora za neki napredak, za neke nove stvari, za isprobat možda neku novu taktiku, nove igrače", rekao je Filip Glavaš.

Atmosferu u reprezentaciji osjetit će i tri mlada igrača koje je izbornik priključio treninzima nakon što su zbog ozljeda izostali Šipić, Maraš i Lučin dok je Marko Mamić na poštedi nakon što je postao tata.

Jaki finteri

U kadar se vraća Leon Ljevar koji je zbog ozljede otpao netom prije Eura.

"Osjećam se odlično. Debitirao sam u Švicarskoj protiv njih. Evo izgleda da igram samo protiv Švicarske, tako da ništa očekujem opet jaku utakmicu, igramo prijateljski, ali uvijek se moramo dokazivati", rekao je Leon Ljevar.

A za ponovno dokazivanje priliku ima i Patrik Martinović, koji je kroz svoj Schaffhauesn dobro upoznat sa švicarskim rukometom.

"Jako puno igre jedan na jedan. Sve mladi dečki, jaki finteri reklo bi se. Uvijek je lijepo biti u oku treneru da prati i gleda tvoje rezultate. Da bude nova prilika za dokazivanje."

A važno se i prezivati Martinović...

Evo da riješimo i nedoumicu. Niste u rodu s kapetanom Martinovićem?

"Nismo ništa, haha. Znam da je to svima glavno pitanje."

Hrvatska će tako, s dva Martinovića u svojim redovima, nakon punih sedam godina ponovno igrati u Zadru, a dva dana kasnije utakmica s istim suparnikom slijedi u Osijeku.

