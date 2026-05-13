FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZASAD PRIVREMENO /

Jack Draper ima novog trenera: Učiti će od legendarnog sunarodnjaka

Jack Draper ima novog trenera: Učiti će od legendarnog sunarodnjaka
×
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Draper će zbog problema s koljenom propustiti nadolazeći Roland Garros kako bi se što bolje pripremio za Wimbledon

13.5.2026.
7:23
Hina
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Britanski tenisač Jack Draper priključio je svom stručnom stožeru bivšeg dvostrukog pobjednika Wimbledona Andyja Murrayja.

Draper je nedavno prekinuo suradnju s Jamiejem Delgadom s kojim je surađivao šest mjeseci, a u stručni stožer priključio je Murrayja, za sada samo za sezonu turnira na travi.

"Jako sam zahvalan na svemu što je Delgado učinio za mene u proteklih šest mjeseci. On je trener svjetske klase i sjajan čovjek," objavio je Draper u izjavi za britanske medije.

"U međuvremenu, nastavit ću imati podršku izvrsnog tima uz Andyja Murraya, koji će me podržavati tijekom cijele sezone na travi," dodao je.

Draper će zbog problema s koljenom propustiti nadolazeći Roland Garros kako bi se što bolje pripremio za Wimbledon na kojem nikada nije prošao dalje od drugog kola.

Murray je tijekom karijere osvojio 46 turnira pri čemu je dva puta slavio u Wimbledonu (2013, 2016).

POGLEDAJTE VIDEO: Zohran Mamdani pozitivno šokirao građane idejom: Nogomet seli na ulice New Yorka

Andy MurrayJack Draper
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike