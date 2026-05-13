Jack Draper ima novog trenera: Učiti će od legendarnog sunarodnjaka

Britanski tenisač Jack Draper priključio je svom stručnom stožeru bivšeg dvostrukog pobjednika Wimbledona Andyja Murrayja.

Draper je nedavno prekinuo suradnju s Jamiejem Delgadom s kojim je surađivao šest mjeseci, a u stručni stožer priključio je Murrayja, za sada samo za sezonu turnira na travi.

"Jako sam zahvalan na svemu što je Delgado učinio za mene u proteklih šest mjeseci. On je trener svjetske klase i sjajan čovjek," objavio je Draper u izjavi za britanske medije.

"U međuvremenu, nastavit ću imati podršku izvrsnog tima uz Andyja Murraya, koji će me podržavati tijekom cijele sezone na travi," dodao je.

Draper će zbog problema s koljenom propustiti nadolazeći Roland Garros kako bi se što bolje pripremio za Wimbledon na kojem nikada nije prošao dalje od drugog kola.

Murray je tijekom karijere osvojio 46 turnira pri čemu je dva puta slavio u Wimbledonu (2013, 2016).

