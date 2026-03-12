Branitelj naslova zaustavio Đokovića u sjajnom meču od dva i pol sata

Treći tenisač svijeta Novak Đoković zaustavljen je u osmini finala teniskog turnira iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu gdje je pet puta osvajao naslov.

Bolji od njega je u srijedu bio branitelj naslova Britanac Jack Draper sa 4-6, 6-4, 7-6 (5) nakon dva sata i 37 minuta igre.

Razlika je bila vrlo tijesna u prva dva seta. Prvi set je dobio Đoković nakon što je oduzeo jednom servis Draperu i to za 6-4, a u drugom setu je srpski tenisač dva puta izgubio svoj servis i jednom ga oduzeo Britancu koji je na kraju slavio sa 6-4.

Prednost se preokrenula nakon uvodnog gema trećeg seta, u kojem su se oba igrača mučili s udarcima i borili za svaku loptu prije nego što je Đoković zapečatio pobjedu udarcem iznad glave za vodstvo od 40-30 nakon 26 udaraca.

Đoković je nakon meča izjavio da ga je na kraju taj dobiveni poen koštao pobjede. "Jedan poen", rekao je. "Bilo je sjajno osvojiti taj poen u tom gemu, ali bio sam potpuno bez energije", rekao je Đoković poslije meča.

Kod vodstva 5-4, Britanac je servirao za meč, ali je Đoković uspio vratiti break, nakon čega je set otišao u odlučujući tai break koji je pripao Draperu sa 7-5.

Uspješan je bio i prvi igrač svijeta Carlos Alcaraz, koji je petu godinu zaredom stigao do četvrtfinala Mastersa 1000 pobijedivši Norvežanina Caspera Ruuda sa 6-1, 7-6(2), dok su se dalje plasirali i Rus Daniil Medvedev i Britanac Cameron Norrie.

