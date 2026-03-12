FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAJ ZA NOLETA /

Branitelj naslova zaustavio Đokovića u sjajnom meču od dva i pol sata

Branitelj naslova zaustavio Đokovića u sjajnom meču od dva i pol sata
×
Foto: Shelley Lipton/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Razlika je bila vrlo tijesna u prva dva seta

12.3.2026.
9:41
Hina
Shelley Lipton/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Treći tenisač svijeta Novak Đoković zaustavljen je u osmini finala teniskog turnira iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu gdje je pet puta osvajao naslov.

Bolji od njega je u srijedu bio branitelj naslova Britanac Jack Draper sa 4-6, 6-4, 7-6 (5) nakon dva sata i 37 minuta igre.

Razlika je bila vrlo tijesna u prva dva seta. Prvi set je dobio Đoković nakon što je oduzeo jednom servis Draperu i to za 6-4, a u drugom setu je srpski tenisač dva puta izgubio svoj servis i jednom ga oduzeo Britancu koji je na kraju slavio sa 6-4. 

Prednost se preokrenula nakon uvodnog gema trećeg seta, u kojem su se oba igrača mučili s udarcima i borili za svaku loptu prije nego što je Đoković zapečatio pobjedu udarcem iznad glave za vodstvo od 40-30 nakon 26 udaraca.

Đoković je nakon meča izjavio da ga je na kraju taj dobiveni poen koštao pobjede. "Jedan poen", rekao je. "Bilo je sjajno osvojiti taj poen u tom gemu, ali bio sam potpuno bez energije", rekao je Đoković poslije meča. 

Kod vodstva 5-4, Britanac je servirao za meč, ali je Đoković uspio vratiti break, nakon čega je set otišao u odlučujući tai break koji je pripao Draperu sa 7-5. 

Uspješan je bio i prvi igrač svijeta Carlos Alcaraz, koji je petu godinu zaredom stigao do četvrtfinala Mastersa 1000 pobijedivši Norvežanina Caspera Ruuda sa 6-1, 7-6(2), dok su se dalje plasirali i Rus Daniil Medvedev i Britanac Cameron Norrie.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran

Indian WellsNovak đokovićJack Draper
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx