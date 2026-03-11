FREEMAIL
JAO /

Sedamnaestogodišnjakinja izbacila Donnu Vekić

Sedamnaestogodišnjakinja izbacila Donnu Vekić
Foto: CLIVE BRUNSKILL/Getty images/Profimedia

Donna je od mlade Australke izgubila nakon tie-breaka u drugom setu

11.3.2026.
22:14
Hina
CLIVE BRUNSKILL/Getty images/Profimedia
Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostala je bez plasmana u četvrtfinale WTA 125 turnira u Austinu, u osmini finala bolja je od nje bila Australka Emerson Jones sa 6-3, 7-6(4).

Samo jedan break bio je dovoljan 17-godišnjoj Jones da osvoji prvi set sa 6-3. U drugoj dionici su se nizali break gemovi s obje strane, s tim da je 5-3 povela Jones, 145. tenisačica u ovom trenutku na WTA ljestvici.

Uspjela se iz tog ponora izvući Vekić, 103. igračica na svijetu. Okrenula je hrvatska tenisačica te povela 6-5, ali je potom u tie-breaku ipak potpisala poraz protiv mlade nade australskog tenisa.

