LEGENDE /

Fotografija Modrića i Pavlovića zapalila internet, a onda se javio i Đoković

Fotografija Modrića i Pavlovića zapalila internet, a onda se javio i Đoković
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Poznato je da srpski tenisač navija za Milan

10.3.2026.
9:07
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
Milan je u nedjelju na San Siru pobijedio Inter 1:0 u velikom gradskom derbiju i ostao u utrci za Scudetto. Junak utakmice bio je Pervis Estupiñán koji je pogodio krajem prvog poluvremena.

Rossoneri su tako dobili i drugi ovosezonski prvenstveni derbi protiv gradskog rivala, a nakon utakmice slavlje se preselilo i na društvene mreže uz poruku da je Milano i dalje crveno-crni.

Posebnu pažnju privukla je fotografija Luke Modrića i Strahinje Pavlovića koju je Milan objavio na Instagramu. Modrić ju je podijelio i na svom storyju, a u komentarima se javio i Novak Đoković.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AC Milan (@acmilan)

 

 

 

Poznato je da srpski tenisač navija za Milan, što je ponovno potvrdio kratkom porukom: “Naprijed dečki.”

Inter je i dalje vodeći na ljestvici s 67 bodova, Milan je drugi sa sedam manje, dok je Napoli treći s 11 bodova zaostatka.

U sljedećem kolu Inter dočekuje Atalantu, a Milan gostuje kod Lazija.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijani: Luka Modrić i sljedeće godine u Milanu

Luka ModrićStrahinja PavlovićNovak đokovićSerie AMilan
