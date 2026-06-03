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JEDINSTVO PRED SP /

Ovakav ispraćaj rijetko se viđa! Turski nogometaši krenuli na Mundijal uz tisuće konjskih snaga

Ovakav ispraćaj rijetko se viđa! Turski nogometaši krenuli na Mundijal uz tisuće konjskih snaga
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Automobili ukrašeni turskim zastavama stvorili su dojmljive prizore na ulicama Istanbula

3.6.2026.
9:09
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Turske ispraćena je na put prema Svjetskom prvenstvu uz impresivan konvoj vozila domaćeg proizvođača Togg, koji je ujedno i glavni sponzor nacionalne momčadi.

Nakon što su u sklopu priprema za predstojeći Mundijal svladali Sjevernu Makedoniju rezultatom 4:0, turski reprezentativci nastavili su završne pripreme u trening kampu “Riva Hasan Doğan”.

 

 

U popodnevnim satima momčad je napustila kamp te se uputila prema zračnoj luci, a cijelu kolonu pratio je dugačak konvoj vozila Togg.

Automobili ukrašeni turskim zastavama stvorili su dojmljive prizore na ulicama Istanbula, privlačeći pažnju brojnih građana i navijača.

Ovaj ispraćaj dodatno je naglasio atmosferu nacionalnog jedinstva i podrške koja prati reprezentaciju uoči najvećeg nogometnog natjecanja.

Konvoj je reprezentaciju pratio sve do zračne luke, gdje im je poželio uspješan nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

TurskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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