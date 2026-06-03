Ovakav ispraćaj rijetko se viđa! Turski nogometaši krenuli na Mundijal uz tisuće konjskih snaga
Automobili ukrašeni turskim zastavama stvorili su dojmljive prizore na ulicama Istanbula
Nogometna reprezentacija Turske ispraćena je na put prema Svjetskom prvenstvu uz impresivan konvoj vozila domaćeg proizvođača Togg, koji je ujedno i glavni sponzor nacionalne momčadi.
Nakon što su u sklopu priprema za predstojeći Mundijal svladali Sjevernu Makedoniju rezultatom 4:0, turski reprezentativci nastavili su završne pripreme u trening kampu “Riva Hasan Doğan”.
Bizim Çocuklar, ABD uçağına Türk bayraklı konvoyla uğurlandı. pic.twitter.com/OJ2bnXgtIQ— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 2, 2026
U popodnevnim satima momčad je napustila kamp te se uputila prema zračnoj luci, a cijelu kolonu pratio je dugačak konvoj vozila Togg.
Automobili ukrašeni turskim zastavama stvorili su dojmljive prizore na ulicama Istanbula, privlačeći pažnju brojnih građana i navijača.
Ovaj ispraćaj dodatno je naglasio atmosferu nacionalnog jedinstva i podrške koja prati reprezentaciju uoči najvećeg nogometnog natjecanja.
Konvoj je reprezentaciju pratio sve do zračne luke, gdje im je poželio uspješan nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.