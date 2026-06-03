U sudaru autsajdera Haiti deklasirao Novi Zeland

Haiti i Novi Zeland su u utorak odigrali u Fort Lauderdaleu prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo i s uvjerljivih 4-0 slavio je Haiti.

Ruben Providence zabio je u 12. minuti na stadionu Inter Miami CF, a zamjena Lenny Joseph udvostručio je vodstvo 82. karipske reprezentacije šest minuta nakon poluvremena. Frantzdy Pierrot postigao je treći gol glavom u 60. minuti susreta, a zatim je Markhus Lacroix zabio za 4-0.

Haiti, 82. reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici, samo tri mjesta bolje plasiran od Novog Zelanda, u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu u zadnjih 52 godine igra u skupini C sa Škotskom, Brazilom i Marokom.

Novi Zeland, 85. reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici, igra protiv Engleske u svom posljednjem zagrijavanju u subotu prije početka Svjetskog prvenstva na kojem je u skupini G s Iranom, Egiptom i Belgijom. Novi Zeland je zadnji put na Svjetskom prvenstvu nastupio 2010.