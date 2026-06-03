Znate li gdje igra najviše igrača na ovogodišnjem SP-u? Mogli biste se iznenaditi

Manje od deset dana dijeli nas od početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Biti će to sedmi Mundijal za "Vatrene" koji su propustili samo onaj 1994. i 2010.

Englezi i 'Serie A' na vrhu

Biti će to također najveće prvenstvo do sada na kojemu će 48 reprezentacija kroz 39 dana odigrati 104 utakmice. Također će biti i najviše igrača do sada, njih čak 1248. Od tih preko tisuću igrača najveći dio, njih čak 162 igra u Premier ligi. Iza nje slijedi Bundesliga, pa La Liga, dok top pet zatvaraju preostala dva prvenstva iz "liga peticie" odnosno Ligue 1 i Serie A.

Zanimljivo na šestom mjestu je Saudijska "Pro liga", dok je sedmi MLS, a najboljih 10 zatvaraju turska Süper liga, engleski Championship i Brazilska Serie A koja ima 32 predstavnika, jednako koliko i nizozemska Eredivisie. SHNL se pak nalazi na niskom 36. mjestu sa sedam predstavnika, jednako koliko ima i norveška Eliteserien, tuniska Ligue Professionnelle i druga njemačka liga, iako treba spomenuti kako ta porazna statistika dolazi ponajviše zato jer druge reprezentacije nemaju igrače u jačim ligama. Tako su iznad SHNLa Uzbekistanska, Jordanska i Iračka liga, kao i prvenstva u kojima se nude znatno bolji ugovori poput Katarskog i Emiratskog.

(Ne)očekivani angažmani

Što se pak tiče klubova ondje je na prvom mjestu Manchester City s 19 predstavnika u 12 zemalja. Slijedi ga Bayern s 18, pa Arsenal sa 16 i PSG s 15. U top 10 se nalaze još i peta Barcelona (14), Crystal Palace (12), Al-Hilal (12), Atlético de Madrid (12), Manchester United (11) i Borussia Dortmund (11). Jedanaest klubova imaju još i Galatasaray i Liverpool.

Od hrvatskih predstavnika najviše reprezentativaca ima Rijeka (Martin Zlomislić i Stjepan Radeljić u reprezentaciji BiH, te Toni Fruk u reprezentaciji Hrvatske), pa Dinamo (Dominik Livaković u reprezentaciji Hrvatske i Scott McKenna u reprezentaciji Škotske), Hajduk (Niko Sigur u reprezentaciji Kanade) i Lokomotiva (Ibrahim Sabra u reprezentaciji Jordana).

Što se tiče "Vatrenih" najviše igrača igra u Serie A, njih čak sedam, dok mjesto najpopularnijeg kluba dijele Manchester City i Real Sociedad sa po dva predstavnika.