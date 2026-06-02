STARO LICE /

Rijeka potvrdila veliki povratak: 'Dobro došao natrag'

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Jakov Puljić bio je dio momčadi koja je osvojila Hrvatski kup 2019. i 2020. godine.

2.6.2026.
Sportski.net
Nogometni klub Rijeka potvrdila je ono o čemu se već neko vrijeme govorilo. Bivši napadač Jakov Puljić ponovo će nositi bijeli dres.

"Jakov Puljić ponovno je igrač HNK Rijeka. Iskusni napadač s našim je klubom potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom za još godinu dana, čime je započela njegova druga epizoda u redovima Bijelih. Prvi mandat bio je iznimno uspješan: u 77 nastupa postigao je 29 golova i upisao 11 asistencija. To ga dovodi do sjajnog prosjeka u kojem je sudjelovao kod pogotka (bilo golom ili asistencijom) svake 102 minute na terenu. Uz to, Jakov Puljić bio je dio momčadi koja je osvojila Hrvatski kup 2019. i 2020. godine.

Puljić je dres našeg kluba nosio od kolovoza 2017. do veljače 2020. godine, kada je ostvario transfer u poljsku Jagielloniju. Nakon toga igrao je i za mađarsku Puskás Akademiju, dok smo ga prošle sezone gledali u dresu Vukovara, za koji je postigao 16 golova. U Rijeku dolazi kao slobodan igrač.

U sezoni 2018./19. sa 16 je golova bio treći strijelac HNL-a, a posebno se pamte njegovi europski pogoci Milanu i Gentu, kao i četiri pogotka uz asistenciju u pobjedi 7:0 protiv zaprešićkog Intera.

Dragi Jakove, dobro došao natrag u Rijeku!", napisali su iz kluba s Rujevice na svojim službenim stranicama.

Sam Puljić također nije mogao sakriti zadovoljstvo velikim povratkom.

"Drago mi je što sam ponovo u Rijeci i nadam se da ću nastaviti tamo gdje sam stao", rekao je 187 centimetara visoki napadač koji je netom završenu sezonu zaključio sa 17 pogodaka u SHNL-u i to dresu poslijednje momčadi prvenstva.

Prilikom potpisa ugovora Puljić je otkrio kako mu je pogodak Milanu u dresu Rijeke jedan od najdražih u karijeri, ali i kako mu je bilo u Vukovaru. Što je sve rekao Puljić pročitajte na službenim stranicama Rijeke.

