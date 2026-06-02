Profesor izbačen iz škole u Zagrebu, veličao je zločin na Ovčari: 'Vojvodo, samo javi'

Magistar drvne tehnologije Aleksandar G. (43), koji je u lipnju 2023. širio mržnju na društvenoj mreži Facebook, dobio je otkaz i više nije zaposlenik Drvodjelske škole u Zagrebu, objavio je u utorak Jutarnji list.

Aleksandar G., koji je u toj školi radio kao profesor, zgrozio je javnost nakon što je ispod članka s naslovom "Srbi skinuli hrvatsku zastavu kod Knina i sve snimili pa objavili" veličao ratni zločin počinjen na Ovčari 1991. nad hrvatskim ratnim zarobljenicima.

"Ovako su se ljubili i dečki na Ovčari ako je četnik dao naređenje. Nije im pomoglo, ali bar su imali zadnji seks", "Vojvodo, samo javi i dat ćemo ustašama po glavi", "Ajde, naleti, mićek, da cepamo Gordanu ko branitelje na Borovu", samo su neki od komentara koje je 43-godišnjak napisao.

Podsjetimo, profesor je nedugo nakon tih komentara kazneno prijavljen za javno poticanje na nasilje i mržnju, a Općinsko kazneno državno odvjetništvo odmah nakon toga podignulo je optužnicu te predložilo zagrebačkom sudu izdavanje kaznenog naloga s osudom od sedam mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje.

'Nije mu mjesto u školi'

Profesor nije uložio prigovor na osuđujuću uvjetnu presudu. Složio se sa sankcijom pa je pravorijek 2025. godine postao pravomoćan. Škola je potom povukla svoj potez i donijela odluku o otkazu ugovora, potvrdio je Jutarnji Milko Križanović, odvjetnik koji zastupa interese Drvodjelske škole.

"Takva odluka donesena je sukladno važećim propisima i internim aktima škole, vodeći računa o zaštiti interesa učenika, integritetu odgojno-obrazovnog sustava te pravima svih uključenih osoba", objasnio je Križanović.

Dodaje da je riječ o obveznopravnoj, a ne diskrecijskoj odluci: "Škola je sukladno mom savjetu i uputi, nužno morala donijeti takvu odluku s obzirom na to da se radi o počinjenju kaznenog djela protiv javnog reda, odnosno javnom poticanju na nasilje i mržnju, javnom odobravanju ratnih zločina počinjenih na Ovčari", naveo je Križanović i poručio da je zakonsko rješenje tako koncipirano te da takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu.

'Pa to ja nisam pisao'

Podsjetimo, profesor se još u lipnju 2023., nedugo nakon što su njegovi komentari dospjeli u javnost, javio Jutarnjem listu i ogradio od poruka koje su na Facebooku objavljene pod njegovim imenom.

"Pa ja to nisam pisao. To nisu moji stavovi i ja se od svega toga ograđujem. Ljudi su me zasuli i prijetnjama te javno objavili moju adresu stanovanja, učinivši me metom", naveo je profesor prije tri godine i dodao da nije čovjek koji broji krvna zrnca.

"Ja sam Hrvat, iako se zovem Aleksandar i zbog svojeg imena u ranom djetinjstvu 1991. bio sam izvrgnut uvredama da sam četnik", dodao je tada profesor, koji je također posumnjao da je netko otvorio drugi profil s njegovim imenom i fotografijama. Poručio je i da se nada da će policija uspjeti otkriti pravu istinu i ponovio kako nema veze sa spornim komentarima.