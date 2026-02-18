Ubojica Jean-Michela živi na tajnoj lokaciji: Nobilo otkriva kakve su šanse da ga Srbija izruči

'TU JE VELIKA SILA' /

Ana Mlinarić javila se uživo kako bi pojasnila koliko je realno da će francusko pravosuđe uspije u onom što hrvatsko nije - sudi i presudi ubojici ratnih zarobljenika. Jean Michel Nicolier postao je jedan od simbola Domovinskog rata.

Hrvatska je vodila postupak protiv onoga za kojeg se vjeruje da ga je ubio - Spasoja Petkovića Štuke. Srbija tu nije surađivala za razliku od Francuske, doznaje Ana od izvora. Srbija je odobrila ispitivanje Štuke. Francuskoj sutkinji rekao je da nije kriv, ali sutkinja je, prema Aninim izvorima, prikupila dovoljno dokaza protiv njega. Istraga je pri kraju. U istrazi je ispitano više ljudi u Hrvatskoj i Srbiji, a jedna od posljednjih osoba koja je ispitana je i osoba koja se sakrila u Norveškoj. Za tu osobu se smatra da je premještala grobove u Ovčari.

Zatraži li sutkinja izručenje, o tome će odlučivati Srbija. Sve je pojasnio odvjetnik Anto Nobilo.

"Uz odgovarajući pritisak mogao bi se izručiti, premda meni se čini da nema zakonskih uvjeta za izručenje. Njegov status svjedoka-pokajnika može biti nepremostiva zapreka za izručenje. Druga zapreka mogla bi biti to što Srbija ne izručuje svoje državljane. To je na neki način formalno pravno ispravno rečeno, ali s jedne strane imamo veliku silu, a poučeni iskustvom koji sam imao u slučaju Perković, gdje je Njemačka zahtijevala izručenje i gdje je Hrvatska kršeći vlastite zakone, svog državljana izručila, ne znači da pod određenim okolnostima, Srbija to neće učiniti", rekao je odvjetnik Anto Nobilo.

Ana Mlinarić kaže da se ne zna gdje je zloglasni Štuka. Poznato je samo da je na tajnoj lokaciji i promijenjen mu je identitet.