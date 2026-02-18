FREEMAIL
STAJU IM NA KRAJ /

Europska unija zabranila sramotnu praksu trgovaca: 'To je ludilo koje nitko ne može pratiti'

Ovo je jedna od najvećih prevara, u kojoj sudjelujemo svaki dan. Sako koji vam se sviđa u trgovini košta 100 eura. Možda dočekate sniženje na kojem će koštati 50. Ali ako se ne proda za 50, cijenu mu neće još spustiti, nego će ga uništiti. Ovoj šokantnoj praksi Europska unija sada želi stati na kraj. Od 2030. tekstilnoj industriji bit će zabranjeno uništavanje robe. I evo još nečega o čemu možda trebate razmisliti idući put kada budete u trgovini. Tekstilna industrija kriva je za trećinu mikroplastike u oceanima i za 20 posto zagađenja vode. Više pogledajte u prilogu

18.2.2026.
8:19
Borko Brunović
Europska UnijaTekstilna IndustrijaMikroplastika
