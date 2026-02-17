Mađarima je odjednom dobar i JANAF, objava Šušnjara pokrenula lavinu: 'Hvala ti, Hrvatska'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KUDA ĆE RUSKA NAFTA? /

Kad nema drugog ipak je dobar i JANAF. Mađarska, koja je mjesecima tvrdila da je hrvatska kompanija profiter koji preskupo naplaćuje transport, sada bi do nafte ipak hrvatskim cijevima.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u ponedjeljak je rekao da je Hrvatska spremna, no stvari nisu tako jednostavne.

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó iz automobila poslao je poruku. "Budimo jasni. Mađarska ne traži od Hrvatske uslugu u vezi s naftovodom Adria, već poštivanje obavezujućih pravila EU u slučaju da tranzit naftovodom postane otežan ili nemoguć. Ukrajina blokira isporuke nafte naftovodom Družba iz političkih razloga. U takvom slučaju, zakon EU dozvoljava Mađarskoj i Slovačkoj da kupuju rusku naftu morem", kazao je.

Europska unija u šestom paketu sankcija popušta Mađarskoj. Preko naftovoda 'Družba' mogu nastaviti kupovati rusku naftu. Manje je poznato da su Mađari ispregovarali i dodatno izuzeće, u slučaju oštećenja družbe rusku naftu mogu dobivati morem. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.