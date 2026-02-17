Putin poslao kontroverznog savjetnika u Ženevu, Trump optimističan: 'Bit će to vrlo lako'

'NE TREBA IM VJEROVATI' /

U Ženevi dvostruki pregovori. Na različitim lokacijama prijepodne pregovarali su Amerikanci i Iranci, a poslijepodne su počeli ukrajinsko-ruski pregovori uz posredovanje Amerikanaca. Oko Irana došlo je do nekih načelnih dogovora, a velikih pomaka nema kod Ukrajine. Washington traži dogovor, dok je Moskva na pregovore poslala beskompromisnog pomoćnika Vladimira Putina. Više pogledajte u prilogu