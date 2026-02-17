Pogledajte snimku požara na sali za vjenčanja: Interveniralo gotovo 30 vatrogasaca

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BUKTINJA KOD KUTJEVA /

Jutros nešto prije 7 sati izbio je požar na krovištu Svečane dvorane Gala u Grabarju, na potezu između Kutjeva i Pleternice.

Na teren je ubrzo izašlo više vatrogasnih ekipa koje su brzom i koordiniranom intervencijom uspjele staviti vatrenu buktinju pod kontrolu, piše Požega.eu.

Prema prvim informacijama, vatra je krenula iz kuhinje, proširila se na objekt, a onda je zahvatila i krovište. Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualnim ozlijeđenim osobama. Više informacija o samom požaru bit će dostupno nakon završenog očevida.

Intervenciju vatrogasaca na svečanoj sali pogledajte u videu.