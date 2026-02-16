Mateša: 'Vjerujem da imamo potencijala za osvajanje medalje na ZOI-ju'

DONOSIMO /

Poznato alpsko središte Cortina d’Ampezzo u koje su se Zimske olimpijske igre vratile nakon 70 godina, domaćin je ženskom alpskom skijanju, bobu, sanjkanju, skeletonu i curlingu.

U gradiću na obroncima Dolomita cijene su otišle u nebo, slobodnog smještaja gotovo nema, a ono što je ostalo slobodno -nevjerojatno je skupo.

Tako je primjerice jedno noćenje za dvoje osobe 700 eura, ali ima i skupljih varijanta od dvije pa čak do pet tisuća eura. U Italiji se dobro i jede i pije, kava je između tri i pet eura, a pizza petnaestak eura, a tjesteninu ćete platiti dvadesetak.

Cortina d’Ampezzo drugi put je domaćin Zimskih olimpijskih igara, a Hrvatska već dugih 12 godina nema ni medalju, a o tome je naša Ines Goda Forjan razgovarala s predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom Matešom i Barbarom Matić, osvajačicom zlata s Olimpijskih igra 2024. u Parizu.

"Malo zlobno, to je sam Ivica (Kostelić op.a.) rekao - ovi su namjerno 'ubili kombinaciju' da nam smanje šanse, ali stvarno vjerujem da naše djevojke i dečki imaju potencijala da možda u Francuskoj se taj niz zaustavi, a možda već i prekosutra na (ženskom) slalom," rekao je Mateša.

"Velika mi je čast što sam uopće ovdje jer volim navijati za naše sportaše i želim im svu sreću, te se nadam da će ostvariti što bolji rezultat," rekla je naša zlatna olimpijka.

Zanimljivo jest i kako je Cortina postala tek četvrti grad koji je dvaput ugostio olimpijske igre, a olimpijski plamen se ondje gasi za šest dana.