MOO u problemima zbog majice sa problematičnih igara

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) našao se na meti kritika zbog prodaje suvenira koji obilježavaju Olimpijske igre 1936. godine u Berlinu, koje je Adolf Hitler iskoristio u propagandne svrhe.

Na službenoj internetskoj stranici Olimpijskih igara nalazi se muška majica koja obilježava kontroverzne igre. Odjevni predmet, koji je označen kao “rasprodan”, dio je IOC-ove “Heritage Collection”, piše CNN.

Na majici je originalni plakat igara iz 1936., čiji je autor Franz Würbel. Prikazuje atletski građenog muškarca okrunjenog lovorovim vijencem, s olimpijskim krugovima u pozadini. Ispod njega nalazi se Brandenburška vrata uz natpis: “Germany Berlin 1936 Olympic Games”.

Foto: Pictures From History/universal Images Group/profimedia

Na uvodnoj stranici kolekcije Heritage stoji: “Svako izdanje igara odražava jedinstveno vrijeme i mjesto u povijesti kada se svijet okupio kako bi slavio čovječanstvo.”

Hitler je Igre, održane tri i pol godine nakon dolaska nacista na vlast, iskoristio kao spektakl nacističke propagande. Nastojao je prikazati rasnu nadmoć takozvanih arijevskih sportaša.

Salve kritika

Odluku o prodaji majice kritizirao je i Scott Saunders, izvršni direktor organizacije International March of the Living, godišnjeg obrazovnog programa u sklopu kojeg će se ove godine oko 8.000 ljudi okupiti u bivšem logoru smrti Auschwitz kako bi obilježili Holokaust. Za CNN je rekao:

“Dok svijet promišlja ovu najnoviju kontroverzu, nemoguće je ne prisjetiti se da se približavamo 90. obljetnici Olimpijskih igara u Berlinu 1936. — događaja koji je nacistički režim iskoristio kako bi se legitimirao na globalnoj pozornici dok je progon Židova već bio u punom jeku. Sport ima moć ujediniti, nadahnuti i uzdići ono najbolje u čovječanstvu. No povijest nas podsjeća da se može i zloupotrijebiti kako bi se prikrila mržnja i normalizirala isključenost. Lekcija Berlina je hitna. Kada se antisemitizam ponovno pojavi u javnom životu, bilo na stadionima, ulicama ili na internetu, šutnja nije neutralnost. Ona je suučesništvo.”

IOC je branio svoju odluku o proizvodnji i prodaji majice. U priopćenju poslanom CNN-u glasnogovornik IOC-a naveo je da Olympic Heritage Collection “slavi 130 godina olimpijske umjetnosti i dizajna” te uključuje sva prethodna izdanja igara.

“Iako, naravno, priznajemo povijesne probleme ‘nacističke propagande’ povezane s Olimpijskim igrama u Berlinu 1936., moramo se također prisjetiti da su na Igrama u Berlinu sudjelovala 4.483 sportaša iz 49 zemalja u 149 disciplina za medalje. Mnogi su zadivili svijet svojim sportskim postignućima, uključujući Jesseja Owensa. Povijesni kontekst tih igara dodatno je objašnjen u Olimpijskom muzeju u Lausannei. Za izdanje iz 1936. broj majica koje je IOC proizveo i prodao bio je ograničen, zbog čega su trenutačno rasprodane,” rekli su iz MOO-a.

