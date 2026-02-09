Ekipa Seattle Seahawksa osvojila je naslov prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) nakon što je u finalu Super Bowla LX u Santa Clari pobijedila New England Patriotse sa 29-13.

Za Seahawkse je to drugi naslov u četvrtom finalu, a do sada jedini Super Bowl su osvojili 2013.

S druge strane Patriotsi su 12. finalu upisali šesti poraz.

Na poluvremenu utakmice u "Half time showu" glavna zvijezda bio je portorikanski reper i pjevač Bad Bunny koji je postao prvi latinoamerički solo izvođač koji je predvodi Halftime Show.

