Seattle Seahawksi osvojili Super Bowl!

Seattle Seahawksi osvojili Super Bowl!
Foto: Patrick T. Fallon/afp/profimedia

Na poluvremenu utakmice u "Half time showu" glavna zvijezda bio je portorikanski reper i pjevač Bad Bunny

9.2.2026.
6:10
Hina
Patrick T. Fallon/afp/profimedia
Ekipa Seattle Seahawksa osvojila je naslov prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) nakon što je u finalu Super Bowla LX u Santa Clari pobijedila New England Patriotse sa 29-13. 

Za Seahawkse je to drugi naslov u četvrtom finalu, a do sada jedini Super Bowl su osvojili 2013.

S druge strane Patriotsi su 12. finalu upisali šesti poraz.

Na poluvremenu utakmice u "Half time showu" glavna zvijezda bio je portorikanski reper i pjevač Bad Bunny koji je postao prvi latinoamerički solo izvođač koji je predvodi Halftime Show.

