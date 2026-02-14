FREEMAIL
WPA Grand Prix /

Hrvatski sportaši uzeli pet medalja na međunarodnom turniru

Hrvatski sportaši uzeli pet medalja na međunarodnom turniru
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Državni rekord je postavila i Martina Krog u bacanju kugle s rezultatom 10.14m, a na koncu je bila peta.

14.2.2026.
11:28
Hina
Sasa Miljevic/pixsell
Sezona paraatletskih natjecanja započela je u Dubaiju sa WPA Grand Prix mitingom na kojem je nastupilo 398 sportaša. Hrvatska je imala osam predstavnika, a oni su osvojili pet medalja - tri zlata, te dvije bronce.

Mikela Ristoski je pobijedila u skoku u dalj T20 sa 5.04m, slavio je i Velimir Šandor (F52) u bacanju diska F51, 52, 53 sa 16.90m iz treće serije, te Željka Brdar, u bacanju kugle F56 sa 6.64m.

Erik Fabian Kaurin (F46) osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle F42, 46 sa hicem 14.00m, a treći je bio i Marin Županović u bacanju diska F54, 55 sa 21.10m. Županović je nastupio i u bacanju koplja F53, 54, 55, 56, 57 zauzevši šesto mjestio sa 21.41m.

Osim što je slavila u bacanju kugle, Željka Brdar je sa 14.96m postavila državni rekord u bacanju koplja F56, a prijašnji državni rekord, ujedno i svoj osobni rekord, poboljšala je za čak 98cm. Ukupno je zauzela je četvrto mjesto.

Četvrti je bio i Mirnes Omerhodžić, i to u bacanju čunja F51 sa rezultatom 24.38m iz prve serije.

Državni rekord je postavila i Martina Krog u bacanju kugle F46 s rezultatom 10.14m, a na koncu je bila peta. Dorian Kocek (T37) je, u svojom prvom nastupu na mitingu iz WPA Grand Prix serije, diskvalificiran u utrci na 100m T37, 38 nakon pogrešnog starta, dok je na 200m T37 istrčavši državni rekord sa 31.44 sekundi. Dorian je utrku u konkurenciji T35, 37, 38 završio na osmom mjestu.

Tijekom ove godine održat će se još sedam Grand Prix mitinga u New Delhiju, Rabatu, Jaliscu, Nottwilu, Tunisu, Olomoucu i Caliju.

