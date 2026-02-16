Herman osudio Dabrino pjevanje: 'Unosi se neki nemir unutar koalicije'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NIJE DOBRO' /

Nakon što se proširila snimka saborskog zastupnika Josipa Dabre na kojoj u pjesmi veliča čelnika ustaške NDH, Antu Pavelića, DORH je najavio pokretanje izvida. Prvi je reagirao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, stranke koja vladajućoj većini osigurava presudnu 76. ruku. "Sad bi bilo dosta", poručio je, najavivši mogući izlazak iz koalicije.

Prije sjednice Predsjedništva HDZ-a Mislav Herman komentirao je spornu snimku kazavši da je to bilo 'nepotrebno'.

"Nije dobro, jednostavno nije dobro. Unosi se neki nemir unutar koalicije i stvari koje treba izbjegavati", rekao je Herman.

Cijelu njegovu izjavu poslušajte u videu.