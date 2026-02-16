Izvanredna situacija? Erlić došao na sastanak HDZ-a iz Zadra, evo što je rekao novinarima

Bivši ministar regionalnoga razvoja i fondova EU te aktualni gradonačelnik Zadra, Šime Erlić, stigao je na sjednicu Predsjedništva HDZ-a.

Kratko je komentirao situaciju nastalu nakon objave sporne snimke saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine, Josipa Dabre. Na pitanje novinara ima li HDZ i dalje stabilnu većinu, Erlić je odgovorio: "Mislim da će se predsjednik o tome očitovati. Već je očitovano i kazano da je imamo, tako da..."

Na upit postoje li problemi u vladajućoj koaliciji, Erlić je istaknuo kako je upravo stigao iz Zadra te ponovio da će se na Predsjedništvu razgovarati o svemu.

"Dolazim kad god mogu, na sastanke sam dolazio kad god sam u Zagrebu, to nije ništa neobično. Nije nikakva izvanredna situacija, to su uobičajene stranačke stvari, kao i uvijek", poručio je Erlić prije ulaska u središnjicu stranke.

Podsjetimo, za vikend se društvenim mrežama munjevito proširila snimka Josipa Dabre na kojoj pjeva "Kad je Stjepan Radić umirao", kojoj je dodao i sljedeće stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", očito misleći na čelnika ustaške NDH Antu Pavelića, koji je pokopan u Madridu.

Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, DORH će pokrenuti izvide oko sporne snimke.

Prvi je reagirao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, stranke koja vladajućoj većini osigurava presudnu 76. ruku. "Sad bi bilo dosta", poručio je, najavivši mogući izlazak iz koalicije. Uz HDZ, vladajuću većinu čine DP i HSLS, a odlaskom HSLS-a vladajuća koalicija pala bi na 74 zastupnika.