Sve je bliže! Trump šalje pojačanje: Američki ratni brod s marincima snimljen kod Singapura

Američki ratni brod za koji se vjeruje da prevozi marince i mornare prema Bliskom istoku približava se Malajskom tjesnacu kod Singapura, pokazuju podaci o pomorskom prometu od utorka.

Amfibijski jurišni brod USS Tripoli u utorak ujutro bio je nadomak Singapura, na jugozapadnom rubu Južnog kineskog mora, prema podacima AIS sustava koje je imao uvid CNN.

Ratni brodovi američke mornarice često plove s isključenim AIS transponderima, no njihovo uključivanje u područjima gustog prometa, poput voda oko Singapura, omogućuje sigurniju plovidbu.

Raspoređivanje marinaca naredio Pentagon

The Wall Street Journal izvijestio je da Tripoli prevozi dodatne marince na Bliski istok. Riječ je o pripadnicima 31. marinske ekspedicijske jedinice (MEU) sa sjedištem na Okinawi, snazi za brzi odgovor od oko 2200 vojnika, čije je raspoređivanje naredio Pentagon, prema trojici dužnosnika upoznatih s planom.

Dužnosnici su za CNN potvrdili da se jedinica šalje na Bliski istok, ali nisu otkrili točnu lokaciju ni zadaću. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da se u regiji već nalazi oko 50.000 američkih vojnika u sklopu sukoba s Iranom.

MEU se sastoji od četiri komponente: zapovjedne, kopnene, zračne i logističke. Takve se jedinice koriste za misije poput evakuacija i amfibijskih operacija, uključujući desantne napade s mora na kopno. Neke od njih obučene su i za specijalne operacije.

Detalji ratnog broda

Podaci s MarineTraffica pokazuju kretanje “neidentificiranog američkog ratnog broda” koji je 11. ožujka isplovio s Okinawe, prošao Južnim kineskim morem i u utorak ujutro prilazio Singapuru brzinom od oko 35 km/h.

Tripoli, sa sjedištem u Sasebu u Japanu, dug je gotovo 240 metara i ima istisninu od oko 45.000 tona. Riječ je o svojevrsnom manjem nosaču zrakoplova koji nosi lovce F-35 i transportne letjelice MV-22 Osprey, kao i desantna plovila za iskrcavanje trupa.

Brod je vodeći u amfibijskoj borbenoj skupini koja obično uključuje i transportne dokove USS New Orleans i USS San Diego, no CNN u utorak nije mogao potvrditi prisutnost tih brodova putem sustava za praćenje.

