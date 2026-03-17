Američki ratni brod USS Tripoli s marincima i F-35 lovcima kreće prema Bliskom istoku

Američka mornarica, za koju se vjeruje da prevozi tisuće marinaca i mornara na Bliski istok, približava se Malajskom tjesnacu kod Singapura dok se probija do te regije, pokazali su podaci pomorskog praćenja u utorak.

Amfibijski jurišni brod USS Tripoli približavao se Singapuru, na jugozapadnom rubu Južnog kineskog mora, u utorak ujutro, prema podacima praćenja AIS-a, objavio je CNN.

Brodovi američke mornarice često se kreću s isključenim AIS transponderima. Vjeruje se da Tripoli prevozi trupe iz 31. ekspedicijske jedinice marinaca (MEU) sa sjedištem u Okinawi, riječ je o 2200 ljudi spremnih za brzi vojni odgovor.

CNN je zatražio komentar od 7. i 5. flote američke mornarice, a dužnosnici su potvrdili da se jedinica šalje na Bliski istok, ne otkrivajući točno gdje će biti raspoređena ili za što će se koristiti.

Prenosi lovce F-35

MEU se sastoji od četiri elementa: zapovijedanja, kopnene borbe, zračne borbe i logističke borbe. MEU-ovi su se obično koristili za misije poput evakuacija i amfibijskih operacija koje zahtijevaju kretanje brodova do obale, poput prepada i napada. Također imaju kopnene i zrakoplovne borbene komponente, a neke su jedinice obučene za specijalne operacije.

Brod Tripoli dug je gotovo 240 metara i istisnine 45.000 tona, u biti je mali nosač zrakoplova koji prevozi lovce F-35 i transportne zrakoplove MV-22 Osprey, kao i desantna plovila za prebacivanje trupa na obalu.

To je vodeći brod u skupini spremnoj za amfibijsko plovidbu, koja bi inače uključivala amfibijske transportne dokove USS New Orleans i USS San Diego. CNN u utorak nije mogao potvrditi prisutnost tih manjih brodova s ​​Tripolijem na pomorskim lokacijama za praćenje.

