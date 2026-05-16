Superbike: Sjajni Talijan se prvi puta morao potruditi da dođe do pobjede

Talijanski vozač Nicolò Bulega nastavlja svoj nezaustavljivi pohod na ovosezonsko Svjetsko Superbike prvenstvo.

U subotnjoj prvoj utrci, vozač Aruba.it Racing - Ducati tima ostvario je svoju nevjerojatnu 17. uzastopnu pobjedu, no ovaj put put do najviše stepenice pobjedničkog postolja bio je sve samo ne lagan. Nakon što je ujutro srušio rekord staze za dominantnu pole poziciju, u utrci se suočio s najtežim izazovom sezone u liku vlastitog timskog kolege, Ikera Lecuone, koji ga je natjerao da pokaže svu raskoš svog šampionskog talenta u jednoj od najuzbudljivijih bitaka godine.

Dan je potvrdio ono što se već mjesecima zna – Bulega i Ducati su kombinacija koju je gotovo nemoguće pobijediti. No, događaji u Češkoj su također pokazali da se pukotine u oklopu nedodirljivosti ipak mogu pojaviti, obećavajući dramatičan nastavak vikenda i sezone.

Petak u znaku iznenađenja

Iako je subota protekla u znaku crvenih motocikala iz Bologne, petak je ponudio drugačiju priču i probudio nadu da bi se na češkom asfaltu mogla vidjeti neizvjesna borba. Dominaciju Nicolòa Bulege, koji je bio najbrži na prvom slobodnom treningu s vremenom 1:31.130s, privremeno je prekinuo Amerikanac Garrett Gerloff. Vozač Kawasaki WorldSBK tima je u poslijepodnevnoj sesiji postavio sjajno vrijeme od 1:30.791, nadmašivši Bulegu za samo 66 tisućinki sekunde i time završio dan kao najbrži vozač. Bio je to dašak svježeg zraka u prvenstvu koje su mnogi već prozvali "Ducati Cup", pokazavši da Kawasaki ima brzinu za borbu s vodećima.

Bulega je, s druge strane, imao relativno turbulentan drugi trening. U ranoj fazi sesije doživio je pad u prvom zavoju, no srećom bez posljedica za sebe ili motocikl. Brzo se vratio na stazu i postavio drugo najbrže vrijeme, dokazavši da ga ni takvi incidenti ne mogu izbaciti iz ritma. Prvi trening je također bio prekinut crvenom zastavom nakon što je Alex Lowes na svojoj Bimoti by Kawasaki izletio u zavoju broj 20. Iza vodećeg dvojca, petak su u vrhu završili Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing), Iker Lecuona (Aruba.It Racing – Ducati) te Alex Lowes, potvrđujući da je konkurencija na stazi u Mostu izuzetno gusta.

Kvalifikacije iz snova

Subotnje jutro bilo je rezervirano za Superpole kvalifikacije, a Nicolò Bulega je još jednom pokazao zašto nosi status prvog favorita. Uvjeti na stazi bili su savršeni, a Talijan je to iskoristio na najbolji mogući način. Postavio je apsolutno zapanjujući krug od 1:29.616, čime je srušio dosadašnji rekord staze koji je 2024. držao Toprak Razgatlıoğlu za gotovo pola sekunde. To mu je donijelo šestu uzastopnu pole poziciju i jasno stavilo do znanja konkurentima da će ga u utrci biti iznimno teško pratiti.

Dominacija Ducatija bila je potpuna, budući da su motocikli talijanskog proizvođača zauzeli prvih pet startnih pozicija, pretvarajući vrh poretka u svoju privatnu zabavu. Iza Bulege, u prvom startnom redu, našli su se sjajni Yari Montella (Barni Spark Racing) i timski kolega Iker Lecuona. Nažalost, kvalifikacije su prošle bez bivšeg prvaka Álvara Bautiste, koji je na trećem slobodnom treningu doživio pad u kojem je slomio gležanj, zbog čega je bio primoran propustiti ostatak vikenda.

Epska bitka za pobjedu

Prva utrka vikenda donijela je dramu od samog početka. Odmah nakon starta, utrka je prekinuta crvenom zastavom zbog incidenta u kojem je sudjelovao Danilo Petrucci (ROKiT BMW). Nakon kratke pauze i ponovljenog starta, Bulega je preuzeo vodstvo i činilo se da kreće u još jednu dominantnu predstavu. Međutim, njegov timski kolega Iker Lecuona imao je druge planove.

Španjolac je strpljivo pratio vodećeg, a sredinom utrke počeo je vršiti sve jači pritisak. U 14. od 22 kruga, Lecuona je iskoristio Buleginu malu pogrešku na kočenju za prvi zavoj i pokazao svoj kotač, a krug kasnije, na istom mjestu, hrabrim manevrom preuzima vodstvo. Bio je to prvi put ove sezone da je netko u ravnopravnoj borbi na stazi prestigao Bulegu i vodio utrku. Lecuona je čak uspio stvoriti malu prednost, no Bulega nije paničario. Pokazao je šampionsku mirnoću i krenuo u protunapad.

Odlučujući trenutak dogodio se u 19. krugu. Bulega je iskoristio zavjetrinu na startno-ciljnoj ravnini i na kočenju za prvi zavoj vratio vodstvo. Jednom kada se vratio na čelo, više se nije osvrtao. U posljednja tri kruga odvozio je besprijekorno, postupno povećavajući prednost i na kraju slavio s 1,3 sekunde prednosti ispred Lecuone. "Bila je to vrlo teška utrka, Iker je bio izuzetno jak", priznao je Bulega nakon utrke za službenu stranicu prvenstva. "Imali smo sjajnu bitku, puno sam uživao. Imao sam i manjih problema s prednjom kočnicom, što je na ovoj stazi kritično, ali u zadnjim krugovima sam pokušao zaboraviti na to i nametnuti svoj ritam."

Lecuona je bio vidno zadovoljan unatoč drugom mjestu. "Sretan sam jer sam barem pokušao. Imali smo sjajan ritam. Ovo je moja najbolja vožnja u Superbikeu, sto posto! Dvaput sam skoro pao pokušavajući ga uloviti, pa sam u zadnjem krugu odlučio da je pametnije osigurati drugo mjesto."

Na treću stepenicu pobjedničkog postolja popeo se Yari Montella, zaokruživši tako savršen dan za Ducati.

Šira slika

Ovom pobjedom, Nicolò Bulega je samo dodatno učvrstio svoje vodstvo u ukupnom poretku prvenstva, koje sada iznosi ogromna 82 boda ispred Lecuone. Njegov pobjednički niz, koji traje još od prošlogodišnje utrke u Estorilu, sada je najduži u povijesti natjecanja i postavlja ga uistinu u posebnu kategoriju. "Ovo je nešto nevjerojatno, kao san. Vozim za Ducati, s najboljim motociklom, i sretan sam što ostvarujem ovakve rezultate s ovim nevjerojatnim timom", izjavio je Bulega nedavno.

U eri nakon odlazaka legendi poput Topraka Razgatlıoğlua u MotoGP i umirovljenja šesterostrukog prvaka Jonathana Ree, Bulega se nameće kao nova superzvijezda prvenstva, ispisujući vlastito nasljeđe. Njegova dominacija je apsolutna, ali borba koju mu je pružio Lecuona u Mostu daje nadu da nas u nastavku sezone ipak čekaju uzbudljivi dvoboji. Nedjelja donosi dvije nove prilike: Superpole utrku i drugu glavnu utrku. Pitanje koje svi postavljaju je jednostavno: može li itko zaustaviti Nicolòa Bulegu? Sudeći po onome što je pokazao Lecuona, odgovor možda i nije tako jednostran kao što se činilo.