Drama u Škotskoj o kojoj će se dugo pričati: Celtic uzeo naslov prvaka

Svega nekoliko minuta je dijelilo Hearts od prvog naslova prvaka nakon više od 60 godina čekanja. No, Celtic je pobjedom 3-1 uništio sve snove gostiju iz Edinburgha, stigavši do pete uzastopne krune, te rekordne 56. u povijesti.

Hearts je u posljednjem kolu škotskog prvenstva stigao na Celtic Park s bodom više i sve osim poraza je klubu iz Edinburgha donosilo prvi naslov prvaka nakon 1960. godine.

Počelo je sjajno za goste, Lawrence Shankland je doveo Heart of Midlothiana do prednosti. Međutim, u posljednjim trenucima prvog dijela Celtic je izjednačio golom Arnea Engelsa iz kaznenog udarca.

U drugom dijelu domaćin je jurio pobjedu, no gosti su se odlično branili sve do 87. minute kada je Daizen Maeda zabio za 2-1 na ubačaj Calluma Osmanda. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, a sudac je na oduševljenje "Bhoysa" pokazao na centar.

Gostima je ostalo nekoliko minuta za izjednačenje, no primili su i treći gol, a strijelac je u sedmoj minuti nadoknade bio Osmand.

Bit će još povika na Celticovu titulu nakon što je u pretposljednjem kolu na gostovanju pobijedio Motherwell sa 3-2 i to iz kontroverznog kaznenog udaraca u devetoj minuti nadoknade. Da je ostalo 2-2, Celtic bi u zadnjem kolu morao pobijediti Hearts s najmanje tri gola razlike zbog slabije razlike pogodaka. Ovako im je trabala bilo kakva pobjeda.

"Prvi put u životu sam bez riječi. Ovo je čarobno. Vidite što to znači svima. Kakva sezona. Svi su nas otpisali, ali znali smo da ćemo dobiti priliku," kazao je Celticov kapetan Callum McGregor za Sky Sports.

Celticu je to peti naslov u nizu, 14. u posljednjih 15 sezona, te rekordni 56 naslova. Rangers sada ima jedan manje, a Hearts je ostao na četiri titule.

Celtic je na koncu slavio sa 82 boda, Hearts ima dva manje, a treći je Rangers sa 72 boda.