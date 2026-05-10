Trenutak za povijest: Pogledajte jedan od najljepših golova ikada u Old Firmu

Pobjedom 3-1 u zadnjem ovosezonskom Old Firmu nogometaši Celtica približili su se vodećem Heartsu na samo bod zaostatka na vrhu ljestvice škotskog prvenstva dva kola prije kraja.

Gostujući Rangers poveo je na Celtic Parku golom Moorea (9), da bi do poluvremena Celtic poravnao preko Yanga (23). U nastavku je važnu pobjedu domaćima s dva pogotka osigurao Maeda (53, 57).

Posebno je bio lijep drugi pogodak japanskog napadača koji će se vrtjeti po najavnim špicama, a ući će u povijest Old Firma. Maeda je zabio prekrasne škarice koje su u jednom lob-luku prebacile vratara Butlanda i to je jedan od najljepših golova ikada u ovom škotskom derbiju. Možete ga pogledati OVDJE.

Drugi Celtic sada ima 76 bodova, jedan manje od vodećeg Heartsa koji je u subotu igrao 1-1 na gostovanju kod Motherwella, dok je Rangers treći sa 69 bodova.

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola, u srijedu će Hearts ugostiti Falkirk, dok Celtic gostuje kod Motherwella, dok bi se odlučujućim mogao pokazati međusobni dvoboj Celtica i Heartsa u Glasgowu u subotu.

