FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OLD FIRM /

Škotski derbi pripao Celticu: Bhoysi došli na bod zaostatka

Škotski derbi pripao Celticu: Bhoysi došli na bod zaostatka
×
Foto: Kirk O'Rourke/Rangers FC/Shutterstock Editorial/Profimedia

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola. U srijedu Hearts ide kod Falkirka, a Celtic kod Motherwella, pa nas onda u subotu čeka i međusobni dvoboj Celtica i Heartsa

10.5.2026.
15:41
Hina
Kirk O'Rourke/Rangers FC/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Pobjedom 3-1 u zadnjem ovosezonskom "Old Firmu" nogometaši Celtica približili su se vodećem Heartsu na samo bod zaostatka na vrhu ljestvice škotskog prvenstva dva kola prije kraja.

Gostujući Rangers poveo je na Celtic Parku golom Moorea (9), da bi do poluvremena Celtic poravnao preko Yanga (23). U nastavku je važnu pobjedu domaćima s dva pogotka osigurao Maeda (53, 57).

Drugi Celtic sada ima76 bodova, jedan manje od vodećeg Heartsa koji je u subotu igrao 1-1 na gostovanju kod Motherwella, dok je Rangers treći sa 69 bodova.

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola, u srijedu će Hearts ugostiti Falkirk, dok Celtic gostuje kod Motherwella, dok bi se odlučujućim mogao pokazati međusobni dvoboj Celtica i Heartsa u Glasgowu u subotu.

Hearts je dosada četiri puta bio prva Škotske, dva od ta četiri naslova stigla su još u 19. stoljeću, dok su zadnja dva osvojena 1958. i 1960. godine. Celtic i Rangers su surekorderi sa po 55 naslova, a zadnji put je prvak Škotske bio netko treći davne 1985. godine kada je naslov osvojio Aberdeen pod vodstvom velikog Alexa Fergusona.

      Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte golove za veliko slavlje Dinama protiv Hajduka na Maksimiru

Premiership škotskaCelticRangersOld FirmHearts
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike