'POSTOJE OZBILJNE PONUDE' /

Ključni igrač Dinama odlazi nakon samo jedne sezone? Slavni klubovi stoje u redu

Ključni igrač Dinama odlazi nakon samo jedne sezone? Slavni klubovi stoje u redu
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Scott McKenna privukao ogromnu pažnju

15.4.2026.
15:19
M.G.
Josip Regovic/PIXSELL
Škotski branič Scott McKenna postao je od svog dolaska prošloga ljeta ključni i najomiljeniji među navijačima igrač Dinama. Sjajnim nastupima privukao je veliku pažnju stranih klubova, koji ga sada navodno žele u svojim redovima, a britanski mediji raspisali su se o njegovom odlasku na 'Otok' nakon samo jedne sezone provedene u Maksimiru.

Britanci najviše pišu o njegovom potencijalnom odlasku u škotskog velikana Celtic, koji McKennu prati već godinama. Celtic je još u kolovozu 2018. godine pokušao dovesti McKennu iz Aberdeena, no tadašnja ponuda za transfer je odbijena. Sada su obnovili svoje namjere i, prema pisanju škotskih medija, poslali skaute na nekoliko utakmica kako bi ga pratili uživo.

Ako Celtic doista želi osigurati njegove usluge, morat će srušiti vlastite rekorde. Iznos koji Dinamo traži, oko 11,5 milijuna eura, učinio bi McKennu najskupljim braničem u povijesti Celtica. Ujedno bi to bio treći najskuplji ulazni transfer u povijesti kluba.

Ključni igrač Dinama odlazi nakon samo jedne sezone? Slavni klubovi stoje u redu
Foto: Razvan Pasarica/Sport News/Profimedia

Da priče o transferu nisu samo medijska nagađanja, potvrdio je i glavni skaut Dinama, Tomislav Šokota. U izjavi za britanski Daily Record, Šokota je jasno rekao kakav je Dinamov zahtjev.

"Ne radi se samo o špekulacijama oko Scotta McKenne, postoje ozbiljne ponude. Ovdje govorimo o iznosu od deset milijuna funti (oko 11,5 milijuna eura)", izjavio je Šokota.

Osim Celtica, za McKennu su zainteresirani i klubovi iz Engleske. Scott je bivši igrač Nottingham Foresta i ima iskustvo igranja u Premier ligi i Championshipu, zbog čega je jako privlačan tamošnjim klubovima. Kao jedan od ozbiljnijih kandidata spominje se Ipswich, koji ima ambicije povratka u elitni rang engleskog nogometa i vidi u Dinamovom Škotu idealno pojačanje za svoju obranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Erik Jankovič najavio nastup na DONUT Drift spektaklu

Scott McKenna, Dinamo, Transfer, Celtic, Ipswich, Tomislav Šokota
