Objavljena velika vijest o Kramariću, spominje se i hit igrač hrvatske reprezentacije

Andreju Kramariću (34) ovoga ljeta istječe ugovor s Hoffenheimom, klubom čija je apsolutna legenda, te je njegova budućnost neizvjesna.

Proteklih mjeseci pojavilo se mnogo informacija o tome hoće li on ostati u Hoffenheimu ili napustiti klub, spominjao se čak i mogući povratak u zagrebački Dinamo, a u srijedu je pouzdani njemački novinar Florian Plettenberg na mreži X objavio informaciju da je Kramariću ponuđen novi ugovor.

🚨🛫 EXCL | TSG Hoffenheim have presented Andrej #Kramaric an improved contract offer in recent days.



However, Pini Zahavi is also involved. Over the weekend, Kramaric was in London, where he also met with the top agent. On Sunday evening, Kramaric met with Zahavi and Luka… pic.twitter.com/mhkYAda3o2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 15, 2026

"Hoffenheim je u prethodnim danima predstavio Kramariću novi ugovor. Ipak, agent Pini Zahavi je uključen u sve. Tijekom boravka u Londonu Kramarić se sastao s ovim agentom", napisao je Plettenberg pa spomenuo i Luku Vuškovića:

"Proveli su nekoliko sati na večeri na kojoj je bio i Luka Vušković u restoranu blizu Hyde Parka. Kramarićeva budućnost je među glavnim temama u posljednje vrijeme. Zahavi bi mogao odigrati ključnu ulogu ako dođe do interesa drugih klubova za Kramarića".

