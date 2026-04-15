FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ANDREJ PRED ODLUKOM /

Objavljena velika vijest o Kramariću, spominje se i hit igrač hrvatske reprezentacije

Foto: nordphoto GmbH/Hafner/imago sportfotodienst/Profimedia

Budućnost Andreja Kramarića je neizvjesna

15.4.2026.
10:26
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Andreju Kramariću (34) ovoga ljeta istječe ugovor s Hoffenheimom, klubom čija je apsolutna legenda, te je njegova budućnost neizvjesna.

Proteklih mjeseci pojavilo se mnogo informacija o tome hoće li on ostati u Hoffenheimu ili napustiti klub, spominjao se čak i mogući povratak u zagrebački Dinamo, a u srijedu je pouzdani njemački novinar Florian Plettenberg na mreži X objavio informaciju da je Kramariću ponuđen novi ugovor.

"Hoffenheim je u prethodnim danima predstavio Kramariću novi ugovor. Ipak, agent Pini Zahavi je uključen u sve. Tijekom boravka u Londonu Kramarić se sastao s ovim agentom", napisao je Plettenberg pa spomenuo i Luku Vuškovića:

"Proveli su nekoliko sati na večeri na kojoj je bio i Luka Vušković u restoranu blizu Hyde Parka. Kramarićeva budućnost je među glavnim temama u posljednje vrijeme. Zahavi bi mogao odigrati ključnu ulogu ako dođe do interesa drugih klubova za Kramarića".

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike