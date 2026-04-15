Objavljena velika vijest o Kramariću, spominje se i hit igrač hrvatske reprezentacije
Budućnost Andreja Kramarića je neizvjesna
Andreju Kramariću (34) ovoga ljeta istječe ugovor s Hoffenheimom, klubom čija je apsolutna legenda, te je njegova budućnost neizvjesna.
Proteklih mjeseci pojavilo se mnogo informacija o tome hoće li on ostati u Hoffenheimu ili napustiti klub, spominjao se čak i mogući povratak u zagrebački Dinamo, a u srijedu je pouzdani njemački novinar Florian Plettenberg na mreži X objavio informaciju da je Kramariću ponuđen novi ugovor.
"Hoffenheim je u prethodnim danima predstavio Kramariću novi ugovor. Ipak, agent Pini Zahavi je uključen u sve. Tijekom boravka u Londonu Kramarić se sastao s ovim agentom", napisao je Plettenberg pa spomenuo i Luku Vuškovića:
"Proveli su nekoliko sati na večeri na kojoj je bio i Luka Vušković u restoranu blizu Hyde Parka. Kramarićeva budućnost je među glavnim temama u posljednje vrijeme. Zahavi bi mogao odigrati ključnu ulogu ako dođe do interesa drugih klubova za Kramarića".
