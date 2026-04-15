Radomir Đalović: 'Zlatko Dalić nije mislio ništa loše niti podcjenjivački kad je to rekao'

Radomir Đalović prošlog je tjedna gostovao u podcastu Net.hr-a Maksanov korner u kojem je govorio, između ostalog i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i nadolazećem Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Hrvatska je na američkoj turneji odigrala dobro, odigrala je onako kao što igra i cijelo vrijeme, kao što i cijelo vrijeme ima fenomenalne rezultate. Drago mi je i zbog nekih igrača, posebno zbog Tonija Fruka koji je protiv Brazila imao tu asistenciju, pa imaš i Luku Vuškovića koji je i protiv Kolumbije i Brazila odigrao fenomenalno. Mislim da Hrvatska ima ozbiljnu momčad i očekujem i da na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu napravi ozbiljan rezultat, jer ima izvanrednu kvalitetu, ima i mlade igrače i iskusne koji su i dalje fenomenalni kao što su Luka i Perišić. Očekujem dobar rezultat. Prije svega, Hrvatska ima izbornika koji toliko godina pravi izvanredne rezultate i izvlači maksimum. To je baš jedno veliko čudo kakve rezultate pravi Hrvatska i što radi", kazao nam je Radomir Đalović.

Podcjenjuje li Zlatko Dalić SHNL i igrače iz SHNL-a?

"Sigurno Dalić nije mislio ništa podcjenjivački. On je pokazao da ne misli ništa loše o SHNL-u i igračima iz SHNL-a. Na kraju krajeva, Fruk je igrač iz SHNL-a, za reprezentaciju je igrao i Bruno Petković, pa Mislav Oršić... Uvijek u reprezentaciji Hrvatske ima igrača iz SHNL-a. Ima i Livakovića koji je iz SHNL-a i koji je prvi golman reprezentacije. Možda je malo to pogrešno sve preneseno. Ne mislim da uopće Dalić misli tako. Ne možeš imati u reprezentaciji sedam - osam igrača iz HNL-a."

O Dionu Dreni Belji, napadaču koji je ove sezone zabio 32 gola za Dinamo u svim natjecanjima (samo u SHNL-u ima 25 golova), a oko kojeg se stvorila priča i pitanje treba li Beljo biti u reprezentativnom avionu za SP, Đalović ima ovakvo mišljenje.

"Dion Drena Beljo je fenomenalan igrač. Suvišno je trošiti riječi o njemu. Dion Drena Beljo je TOP igrač i treba vidjeti kako će se situacija oko njega i reprezentacije, nastupa na SP-u razviti. Izbornik zna najbolje kakav mu profil napadača treba. Sreća je da ima i Budimira koji igra strašno i Musu i Matanovića. Prema naprijed ima Hrvatska baš baš dobre igrače. Da ne spominjem Kramarića. Dion Drena Beljo je na predpozivu i budućnost je hrvatske nogometne repreezntacije. Ja vjerujem i vidjet ćemo, izbornik najbolje zna koga će uzeti i tko mu u ovom trenutku najbolje odgovara, ovisno o protivnicima i profilu napadača kakav mu treba u tom trenutku. Dion Drena Beljo je budućnost hrvatske nogometne reprezentacije i gledat ćemo ga kako igra za Hrvatsku. Vjerujem da Dion Drena Beljo može biti kao što je bio Eduardo da Silva, kao što je svojedobno bio Davor Šuker. Dion Drena Beljo je takva klasa. Međutim, Hrvatska ima i drugih igrača koji igraju odlično i koji su u odličnoj formi. Tako da nije lako odabrati, ali sreća da su svi dobri i da igraju dobro".

Slatke brige ima izbornik...

"Tako je. Dalić najbolje zna tko mu treba. To je i pokazao svojim rezultatima dosad, tako da... "

Što bi po Radomiru Đaloviću bio uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u?

"Hrvatska mora proći grupu i mislim da će to i ostvariti. Poznavajući Hrvatsku i mentalitet hrvatskih igrača, znajući da je Hrvatska izuzetno jaka kad dođu utakmice na ispadanje, znajući i to da će Luka Modrić, Ivan Perišić kojima je to možda zadnje veliko natjecanje imati ogroman motiv, ja vjerujem da Hrvatska opet može napraviti veliki rezultat. Hrvatska je svojim rezultatima postavila velike standarde. Teško je to sve pratiti. Međutim, ljudi iz HNS-a i izbornik Zlatko Dalić znaju kako napraviti uspjeh i atmosferu da bude kako treba. Ne treba imati tolika očekivanja. Sigurno je tako bolje i znam da će nas hrvatska reprezentacija opet iznenaditi s pozitivnim i velikim rezultatom. Naravno da se ne može bježati i tih nekih stvari jer si konstantno prisutan i igraš veliku ulogu, ali vjerujem u Hrvatsku jer će neki senatori imati ogroman motiv oprostiti se od reprezentacije na veliki način."

