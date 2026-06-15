Umjesto sunca i mora, pokazali smo karakter: 'Predivna je hrvatska grintavost Johna Malkovicha'

"Sjećaš se onog testa kojeg si obavio? Sada znamo odakle su ti preci", priča agent preko telefona Johnu Malkovichu, dok snima neki film.

"Hrvatska?", pita on agenta kad mu ovaj otkrije. "Hrvatska? Čujem da je prekrasna", kaže Malkovichu djevojka koja radi na snimanju. "Hoćeš li da te stavim na zvučnik? Miči se odavde", odgovara on njoj.

Tako kreće spot, mrzovoljnoj zvijezdi sve ide na živce, prije svih agent koji ga tjera da ide snimati spot o zemlji porijekla. "Prije jednu minutu sam doznao da sam Hrvat. Ja sam iz Illinoisa! O čemu pričaš? Jesi li lud? Imam 10 rokova! Nemam vremena za Hrvatsku!", sve to iznevrirani Malkovich govori svom agentu.

Već uvodni dio oduševio je Davora Bruketu, jednog od naših najpoznatijih marketinških stručnjaka. "Danas najbolji oglas ne izgleda kao oglas, nego izgleda kao nešto što želiš konzumirati, nešto u čemu želiš sudjelovati, nešto što želiš podijeliti s prijateljima. Ovo je zaista jedan takav komad", kaže Bruketa.

Umjesto da se hvalimo lijepim morem i suncem: u ovom spotu i Hrvati dobivaju karakter.

"Kako je bilo? Reći ću ti kako je bilo. Ljudi ovdje jednostavno kažu sve što misle", kaže u jednom trenutku Malkovich agentu. Ili, čitaj ovako - ljudi su tvrdoglavi, bez dlake na jeziku, i još im smeta običan propuh.

"Moraš shvatiti, Johne, u Hrvatskoj je to jako opasno. Mi ga zovemo propuh. Propuh", tumači Malkovichu Janko Popović Volarić, koji ga u spotu vodi po Hrvatskoj.

'Malkovich kao Larry David'

S tim se pak mogao poistovjetiti jedan drugi Amerikanac u Hrvatskoj, Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti, ujedno i autor knjige "Propuh, papuče i punica", koji do kad nije doselio iz Oklahome, za propuh nikad nije ni čuo.

"Puno ljudi mi je jučer poslalo video, govorili su 'priča o propuhu!' Odličan je, posebno za promotivni video. Niste imali osjećaj da gledate promotivni video. Osjećali ste se kao da gledate video o Johnu Malkovichu koji je negdje zapeo i onda to polako počinje cijeniti", tumači McClain Brown.

Malkovich je, kaže portretiran kao Larry David. A tako se i on osjećao kada je došao u Hrvatsku, posebno kad su ljudi u pitanju.

"Čini se jako iznerviranim što mu ljudi pokušavaju pokazati svoju zemlju, i tjerati da ga radi sve te stvari. Tako je iskreno bilo i kad sam ja došao tu. 'Moraš ići na brod pa na more! Ne želim ići na brod i na more! Ali moraš! Moramo ići prošetati ovuda i raditi to... Ali ne želim zapravo to raditi... Ne, ne, moraš to vidjeti!' Hrvati vole pokazivati svoju zemlju", kaže McClain Brown.

I ne samo to, tu je i hrvatska CIA, kako je predstave u spotu, dvije susjede koje komentiraju Malkovicha.

"To ti je oni poznati holivudski glumac", kaže jedna, "očekivala sam puno više", dodaje druga. To su, špije, kako ih zovu u Dalmaciji. "Uvijek netko promatra, vodi računa o svemu što se događa. Čak i ako ste John Malkovich, vi ste smiješni, naivni stranac koji mora naučiti kako se stvari rade na pravi način. I to je apsolutno istinito", kaže McClain Brown.

Kreativna sloboda Petea Radovicha

Pravi recept za Hrvatsku turističku zajednicu očito je bio dati potpunu slobodu Peteu Radovichu. Producent hrvatskih korijena producirao je Superbowl i druge važne sportske događaje, Amerikacima je prodao i nogomet. Osvajaču 45 Emmyja jedina uputa ministra turizma bila je razmišljaj out of the box.

"Ne pokazivati crno-bijelu sliku, nego prikazati sve nijanse karaktera ljudi koji tamo žive. Meni je predivna hrvatska grintavost koja se vidi u karakteru Johna Malkovicha", zaključuje Bruketa.

Koliko je zaradio Malkovich nije poznato, ali znamo da je spot koštao 600 tisuća eura. Majstor kakav jest, svakoga će ostaviti s dojmom da se, nakon što mu je sve smetalo, na kraju iskreno veseli što u Hrvatskoj može ostati duže.