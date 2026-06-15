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U 77. GODINI /

Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'

Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
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Foto: Profimedia

Veliku popularnost stekla je 1986. godine ulogom Kate Tanner u NBC-jevoj seriji 'Alf', koja prati obitelj iz Kalifornije koja u kuću prima izvanzemaljca nakon što se njegov brod sruši u njihovu garažu

15.6.2026.
22:52
Hot.hr
Profimedia
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Američka glumica Anne Schedeen, najpoznatija po ulozi majke Kate Tanner u hit seriji 80-ih „Alf“, preminula je u 77. godini života, donosi People.

Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj navodeći kako je glumica „preminula mirno“. Uzrok smrti nije objavljen.

Obitelj: 'Ostavila je iznimno nasljeđe'

U emotivnoj objavi na Facebooku obitelj se oprostila od glumice, istaknuvši njezinu energiju, humor i ljubav prema životu.

Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Foto: American Pictorial/Hollywood Archive/Profimedia

"Ostavlja iza sebe izvanredno nasljeđe kreativne energije, britkog humora, radosti u obitelji, ljubavi prema malim psima, snažne odbojnosti prema [Donaldu] Trumpu, strasti prema second-hand kupovini i ljubavi prema dobroj priči. Slomljeni smo bez nje. Voljeli smo je beskrajno, kao i svi koji su je upoznali“, stoji u objavi.

Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Foto: kpa Publicity/United Archives/Profimedia

"Bila je snaga. Nezamislivo je razmišljati o životu bez nje. Ali kako je sama rekla: ‘Uvijek sam s vama.’ I u pravu je. Sjećanja, umjetnička djela, smijeh, ručno izrađeni nakit, ulja na platnu, skulpture, kostimi i radost života nastavljaju živjeti. Podignite margaritu u njezinu čast.“

Put do Hollywooda

Schedeen, pravog imena Luanne Ruth Schedeen, rođena je 1949. u Portlandu. Glumu je počela studirati u Portland Civic Theatreu, nakon čega se preselila u New York, a potom u Los Angeles kako bi nastavila karijeru.

Prve televizijske uloge ostvarila je 70-ih godina u serijama poput „The Six Million Dollar Man“, „The Bionic Woman“, „Three’s Company“ i „The Incredible Hulk“.

Na filmu se pojavila u ostvarenjima „Embryo“ (1976.), „Exo-Man“ (1977.) i „Champions: A Love Story“ (1979.).

Proboj s kultnim serijom

Veliku popularnost stekla je 1986. godine ulogom Kate Tanner u NBC-jevoj seriji „Alf“, koja prati obitelj iz Kalifornije koja u kuću prima izvanzemaljca nakon što se njegov brod sruši u njihovu garažu.

Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Foto: kpa Publicity/United Archives/Profimedia

"Prije ALF-a snimila sam mnogo pilota. Neki su trajali godinu dana, neki 12 epizoda. Ali ovaj je stvarno uspio. Bilo je zabavno“, izjavila je Schedeen u jednom intervjuu 2015. godine.

Serija se emitirala četiri sezone, sve do 1990., a Schedeen je glumila uz Paula Fusca (glas ALF-a), Maxa Wrighta, Andreu Elson i Benjija Gregoryja. Wright je preminuo 2019. u 75. godini, a Gregory 2024. u 46. godini života.

GlumicaSmrtAlf
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